El Municipio avanza con la reparación de garitas en distintos puntos de la ciudad

Las mejoras en las garitas se realizan dentro de un plan integral que apunta a que sean espacios más seguros, cómodos y funcionales.

El Municipio de Cipolletti avanza con la reparación y garitas en distintos puntos de la ciudad.

El Municipio de Cipolletti continúa avanzando con un plan integral de mejora y colocación de nuevas garitas para usuarios del transporte urbano en distintos sectores de la ciudad. Recientemente se instaló una nueva estructura en el Distrito Vecinal Noreste (DVNe) , sobre la intersección de las calles Chimpay y El Chañar.

Desde la secretaría de Fiscalización informaron que estos espacios están diseñados para brindar mayor seguridad y comodidad a los vecinos. Con esta iniciativa, las garitas dejan de ser simples puntos de espera para convertirse en espacios más seguros, cómodos y funcionales.

Las nuevas garitas cuentan con un diseño moderno de 3 metros por 1 metro, e incluyen iluminación LED interna con fotocélula, estructura metálica, banco de espera y cesto de residuos.

Además, se están llevando adelante tareas de renovación y pintura en las garitas ubicadas en la zona céntrica de la ciudad, con el objetivo de mejorar las condiciones de uso del sistema de transporte urbano y ofrecer un mejor servicio a los usuarios.

Durante el presente año ya se instalaron nuevas garitas en los siguientes puntos de la ciudad: Roca y Sáenz Peña; Arenales y Naciones Unidas; Brentana e Yrigoyen; 9 de Julio y 25 de Mayo; ingreso al barrio 2 de Febrero; y Esquiú y La Esmeralda.

Agenda de mantenimiento vial

El Municipio avanza con la agenda diaria de mantenimiento vial en la ciudad, el cronograma de trabajos previsto para hoy, viernes 13 de noviembre, incluye colocación de moldes de hormigonado, reparación de cordones cuneta y nivelación de calles de tierra. A través de Servicios Públicos se realizarán trabajos de mantenimiento y nivelación de calles en: Costa Norte, Puente la S y calle rural A5 bis.

Por otro lado, la Secretaría de Obras Públicas realizará trabajos de colocación de moldes para hormigonado de cordón cuneta sobre calle calle M.Estrada entre Falucho y Venezuela, en Ciclovia de Ruta 65, entre Huechulafquen y Mosconi.

El Municipio demolió un aguantadero en el barrio San Pablo

Personal del Municipio de Cipolletti, con el apoyo de efectivos policiales, realizaron la demolición de un nuevo aguantadero en la ciudad. En este caso, ubicado en el barrio San Pablo: sobre la calle Yrigoyen al 1200, entre las calles Uruguay y Puerto Belgrano.

Es el 36° operativo de estas características que se realiza en los últimos tres años: la actual gestión estableció entre sus prioridades de seguridad la de ir eliminando espacios abandonados o semi derruidos que se convierten en refugio de delincuentes. Las tareas forman parte del plan de reordenamiento y limpieza urbana que tiene el objetivo de brindar mayor seguridad y tranquilidad a los vecinos.

El anterior procedimiento se había realizado hace una semana en La Esmeralda y Reconquista.

Sobre el aguantadero

La vivienda particular está ubicada en calle Yrigoyen. Llevaba un tiempo abandonada y se había convertido en un lugar de paso habitual para las bandas que buscan refugio durante la noche. Los operativos se concretan mediante un trabajo coordinado entre diferentes áreas municipales, la Policía de Río Negro y el Ministerio de Justicia. Además de las demoliciones, el objetivo es recuperar estos sectores y avanzar en su transformación para posibles usos comunitarios.