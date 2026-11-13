El encuentro será este viernes en General Roca y contará con la exposición de ingenieros especializados. Analizarán el riesgo de crecidas extraordinarias y las medidas de prevención necesarias en la región.

Alerta en el Alto Valle por el fenómeno de El Niño: convocan a una reunión clave por el estado de las represas.

La preocupación por el estado actual de los embalses regionales y el impacto que podría generar la llegada del fenómeno de El Niño abrirá un nuevo espacio de debate en General Roca. Este viernes 13 de noviembre se llevará a cabo una reunión informativa abierta a toda la comunidad para evaluar en detalle la situación del sistema hidroeléctrico , analizar los escenarios ante posibles crecidas extraordinarias y discutir qué protocolos de prevención urgen implementar en el Alto Valle.

La actividad comenzará a las 20 en la CAIC (Mitre 944) y es impulsada por la delegación " Fisque Menuco del Foro por la Defensa de los Ríos y las Represas" , con la participación de ingenieros del Foro de Neuquén, que estarán a cargo de las disertaciones. La convocatoria busca acercar información técnica a los vecinos y promover la participación en una problemática que involucra directamente a las localidades del Alto Valle.

El encuentro se realizará en un contexto climático que mantiene la atención sobre las cuencas de los ríos Neuquén, Limay y Negro . El último informe del Servicio Meteorológico Nacional, publicado el 5 de noviembre, confirmó que El Niño se encuentra activo y estimó en un 100% la probabilidad de que continúe durante el trimestre noviembre-diciembre-enero de 2026/2027.

Para esos meses, las proyecciones climáticas contemplan mayores probabilidades de precipitaciones superiores a las normales en Patagonia Norte y sectores de Patagonia Central. Esto no significa que necesariamente vayan a producirse inundaciones o crecidas extraordinarias, pero sí plantea un escenario que requiere seguimiento sobre los niveles de los ríos, el funcionamiento de las represas y la capacidad de respuesta ante posibles contingencias.

El último informe disponible ubicó al embalse Cerros Colorados-Barreales en una cota de 418,93 metros sobre el nivel del mar, dentro de los parámetros normales de operación y por debajo de los niveles de alerta. La preocupación que plantean distintos sectores apunta principalmente a una eventual crecida extraordinaria y a las obras de seguridad que todavía están pendientes.

Pedidos de informes y planes de acción

La discusión sobre la seguridad de la infraestructura hídrica tiene antecedentes concretos. En octubre, el legislador rionegrino Javier Acevedo, del bloque CC ARI, presentó un proyecto de comunicación para solicitar información a organismos nacionales y regionales sobre las obras pendientes en Portezuelo Grande, una de las presas del complejo Cerros Colorados, sobre el río Neuquén.

El planteo busca conocer qué trabajos se realizaron desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó, en marzo de 2009, la obligación del Estado nacional de ejecutar obras de seguridad en esa infraestructura. También solicita precisiones sobre el grado de avance de las intervenciones, los plazos previstos y las partidas presupuestarias destinadas a concretarlas.

La preocupación no es ajena a Roca. Aguas abajo del complejo Cerros Colorados se encuentran Barda del Medio, Contralmirante Cordero, Campo Grande, Cinco Saltos, Cipolletti, Fernández Oro, Allen y otras localidades del Alto Valle. Una crecida extraordinaria del río Neuquén podría comprometer zonas urbanas, infraestructura y áreas productivas, por lo que la planificación ante una eventual emergencia ocupa un lugar central en los reclamos.

En los últimos días hubo una novedad vinculada con ese reclamo. Neuquén y el Ministerio de Economía de Nación firmaron un convenio para avanzar con la construcción del denominado Canal Aliviador de Vaca Muerta, en Portezuelo Grande. El proyecto contempla una tercera vía de descarga de aproximadamente 1.620 metros, con capacidad para evacuar hasta 4.000 metros cúbicos de agua por segundo y derivarla hacia el embalse Los Barreales

La obra busca incrementar la capacidad de evacuación de caudales del complejo Cerros Colorados y reforzar la protección de las poblaciones ubicadas aguas abajo. Sin embargo, el convenio representa un paso administrativo para avanzar con el proyecto y no significa que la infraestructura ya esté construida ni operativa.

Convocatorias en la región

En paralelo, Acevedo impulsa una convocatoria multisectorial de alcance regional para reunir a municipios, organismos de Defensa Civil, legisladores y representantes gremiales. Entre las propuestas que busca poner en discusión figuran la factibilidad de construir una presa de hormigón en Chihuido II Alto, el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana, los planes de contingencia y los protocolos de evacuación. También plantea evaluar el sistema de presas de Cerros Colorados y promover la creación de un Consejo Regional de Seguridad Hídrica.

Si bien aún no se ha informado hora y lugar, el encuentro se realizaría en Cipolletti donde se espera la presencia de las distintas autoridades locales y provinciales.