Fotomultas en Río Negro: cómo consultar y cuáles son los radares vigentes

Los dispositivos están ubicados en sectores donde se busca reducir riesgos, como accesos urbanos o tramos con alta circulación.

La provincia de Río Negro tiene un sistema de control vial que requiere especial atención por parte de los conductores que transiten por las rutas de la provincia. La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y varios municipios han desplegado dispositivos de diversa índole, desde aquellos situados en las principales carreteras hasta los que vigilan las avenidas internas de las localidades.

La eficiencia del sistema depende de que los dispositivos se encuentren homologados como corresponde a través del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) . Sin embargo, la preocupación de los conductores rionegrinos se centra en el mecanismo de aplicación de sanciones y las ambigüedades que pueden surgir de una normativa en transformación.

Para aquellos interesados en verificar la existencia de infracciones de tránsito, el Gobierno de Río Negro ha dispuesto una herramienta de consulta en línea. Los conductores pueden acceder al sitio oficial, introduciendo su número de documento o los datos de su vehículo para verificar infracciones activas.

Consultar en: https://infracciones.rionegro.gov.ar/

Asimismo, el ámbito nacional ofrece un recurso paralelo para aquellos interesados en consultar potenciales infracciones cometidas en otras jurisdicciones del país.

Consultar en: https://consultainfracciones.seguridadvial.gob.ar/

Estefania Petrella

Río Negro bajó hasta un 71% las multas por exceso de velocidad

El Gobierno de Río Negro redujo hasta un 71% el valor de las multas por exceso de velocidad en rutas nacionales y provinciales, con un nuevo esquema que diferencia las sanciones según la gravedad de cada infracción y deja atrás el monto único que regía hasta ahora.

Con el nuevo sistema, quien exceda hasta un 30% la velocidad máxima pagará 100 Unidades Fijas (cerca de $200.000), lo que representa una reducción del 71,4% respecto del esquema anterior. Si el exceso supera ese margen, la multa asciende a 200 Unidades Fijas (unos $400.000), una baja del 42,9%. Así, se incorpora un criterio más justo: las infracciones leves tendrán una sanción menor, mientras que las más graves seguirán recibiendo una penalidad más alta.

Ubicación de radares y velocidades máximas permitidas

Ruta Nacional 22

Villa Regina: 2 radares – 80 km/h

Cervantes: 1 radar – 110 km/h

Río Colorado: 2 radares – 60 km/h

Ruta Nacional 151

Cipolletti: 2 radares – 60 km/h

Cinco Saltos: 2 radares – 60 km/h

Sargento Vidal: 2 radares – 60 km/h

Ruta Nacional 250

Lamarque: 2 radares – 60 km/h

Ruta Nacional 3

Viedma: 2 radares – 80 km/h

Sierra Grande: 2 radares – 60 km/h

Los dispositivos están ubicados en sectores donde se busca reducir riesgos, como accesos urbanos o tramos con alta circulación. Cualquier nuevo radar será informado previamente y contará con la señalización correspondiente.