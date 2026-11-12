Subasta pública, otra oportunidad: Municipio rionegrino remata últimos lotes a sala repleta del cine local

Es la continuidad del remate que comenzó el viernes 6. Conocé cuando se hará la nueva subasta y las condiciones de pago.

La Municipalidad de Choele Choel realizará este viernes 13 de noviembre una nueva subasta pública de lotes urbanos en el Cine Sportsman Club , dando continuidad al cronograma de adjudicación de 56 terrenos iniciado la semana pasada en distintos puntos de la localidad rionegrina.

El remate abierto al público se ha convertido en una herramienta dinámica para impulsar el crecimiento urbano y facilitar la llegada de nuevos propietarios en el Valle Medio . Tras una primera instancia celebrada el viernes 6 de noviembre que contó con una notable concurrencia de vecinos, el municipio busca completar la adjudicación de los terrenos pendientes dentro del paquete de 56 parcelas disponibles para este mes.

La modalidad busca transparentar la oferta inmobiliaria local y brindar alternativas concretas tanto para familias que proyectan construir su vivienda propia como para emprendedores que apuestan al desarrollo comercial o residencial de la ciudad.

Cuándo y dónde se realizará el remate

La cita tendrá lugar este viernes 13 de noviembre a partir de las 10:00 horas en las instalaciones del Cine Sportsman Club, ubicado en la esquina de avenida San Martín y Gobernador Tello.

Quienes deseen consultar los detalles técnicos de los lotes disponibles, las bases y las condiciones previas de participación pueden ingresar al portal oficial del municipio (choelechoel.gob.ar) o dirigirse personalmente al área de Impositiva de la Municipalidad de Choele Choel

Modalidad de pago y financiación para los adjudicatarios

Para agilizar el acceso a los terrenos, el esquema financiero establecido por la comuna contempla dos etapas claras: