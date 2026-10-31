Subasta pública y oportunidad: Municipio rionegrino rematará 56 terrenos en noviembre
Lo oficializó en las últimas horas en su página oficial. Conocé cuándo se hará y las condiciones de pago.
La Municipalidad de Choele Choel oficializó la subasta pública de 56 terrenos municipales ubicados en diversos barrios abiertos de la ciudad. La iniciativa se llevará a cabo durante dos jornadas consecutivas de noviembre y busca promover el desarrollo urbano, facilitar el acceso a la propiedad privada y dinamizar el sector de la construcción en el Valle Medio.
Las subastas públicas tendrán lugar los días viernes 6 y viernes 13 de noviembre, comenzando puntualmente a las 10. El recinto elegido para las convocatorias será el Cine Sportsman Club, ubicado en la intersección de la avenida San Martín y la calle Gobernador Tello.
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Los inmuebles ofrecidos forman parte del patrimonio del Estado municipal y su puesta a la venta se encuentra debidamente respaldada por el marco normativo de las Ordenanzas N.º 40, 41 y 42/2025 y la Ordenanza N.º 48/2026.
Modalidad de pago y opciones de financiación
Para facilitar la participación de vecinos e inversores, la comuna dispuso esquemas flexibles de cancelación del valor adjudicado:
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Seña inicial: En el momento del remate, la persona adjudicataria deberá abonar un 10% del valor total del lote.
Pago del saldo (90% restante): Se podrá cancelar al contado el lunes inmediato posterior a la subasta, o bien optar por una financiación en tres cuotas fijas, mensuales y consecutivas.
Vencimientos: Si se elige la opción en cuotas, la primera cuota se pagará el primer lunes tras la subasta, mientras que la segunda y tercera cuota vencerán entre los días 1 y 10 de los meses subsiguientes.
Medios de pago autorizados: Tanto la seña como los pagos correspondientes al saldo podrán efectivizarse mediante cheque certificado, transferencia bancaria o depósito bancario.
Honorarios del martillero y proceso de escrituración
Además del costo del terreno, los compradores deberán saldar la comisión del martillero público, fijada en un 3% sobre el monto total de la operación. Este importe deberá saldarse al momento de la adjudicación, ya sea en efectivo o vía transferencia.
Respecto al trámite de transferencia de dominio y escrituración, las autoridades informaron que la gestión se iniciará dentro de un plazo de 60 días posteriores a la cancelación total de la deuda, debiendo realizarse ante el escribano designado por el Municipio y con los gastos de trámite a cargo del comprador.
Advertencias sobre el incumplimiento
El Municipio remarcó que las fechas y plazos estipulados deberán cumplirse de manera estricta. El comprador que no concrete los pagos en el tiempo pactado incurrirá en la figura de postor remiso, lo que habilitará a la administración pública a aplicar sanciones severas, entre ellas la pérdida automática de la seña abonada, la rescisión del derecho sobre el inmueble y posibles reclamos por daños y perjuicios.
Para realizar consultas previas o revisar el listado completo de los lotes a subastar, las personas interesadas pueden acceder a la página web institucional de la Municipalidad de Choele Choel o dirigirse personalmente al área de Impositiva municipal.
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