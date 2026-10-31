Subasta pública y oportunidad: Municipio rionegrino rematará 56 terrenos en noviembre

Lo oficializó en las últimas horas en su página oficial. Conocé cuándo se hará y las condiciones de pago.

Las subastas de terrenos se realizarán el 6 y 13 de noviembre.

La Municipalidad de Choele Choel oficializó la subasta pública de 56 terrenos municipales ubicados en diversos barrios abiertos de la ciudad. La iniciativa se llevará a cabo durante dos jornadas consecutivas de noviembre y busca promover el desarrollo urbano, facilitar el acceso a la propiedad privada y dinamizar el sector de la construcción en el Valle Medio.

Las subastas públicas tendrán lugar los días viernes 6 y viernes 13 de noviembre , comenzando puntualmente a las 10 . El recinto elegido para las convocatorias será el Cine Sportsman Club , ubicado en la intersección de la avenida San Martín y la calle Gobernador Tello.

Los inmuebles ofrecidos forman parte del patrimonio del Estado municipal y su puesta a la venta se encuentra debidamente respaldada por el marco normativo de las Ordenanzas N.º 40, 41 y 42/2025 y la Ordenanza N.º 48/2026 .

Modalidad de pago y opciones de financiación

Para facilitar la participación de vecinos e inversores, la comuna dispuso esquemas flexibles de cancelación del valor adjudicado:

Seña inicial: En el momento del remate, la persona adjudicataria deberá abonar un 10% del valor total del lote .

Pago del saldo (90% restante): Se podrá cancelar al contado el lunes inmediato posterior a la subasta , o bien optar por una financiación en tres cuotas fijas, mensuales y consecutivas .

Vencimientos: Si se elige la opción en cuotas, la primera cuota se pagará el primer lunes tras la subasta, mientras que la segunda y tercera cuota vencerán entre los días 1 y 10 de los meses subsiguientes .

Medios de pago autorizados: Tanto la seña como los pagos correspondientes al saldo podrán efectivizarse mediante cheque certificado, transferencia bancaria o depósito bancario.

Honorarios del martillero y proceso de escrituración

Además del costo del terreno, los compradores deberán saldar la comisión del martillero público, fijada en un 3% sobre el monto total de la operación. Este importe deberá saldarse al momento de la adjudicación, ya sea en efectivo o vía transferencia.

Respecto al trámite de transferencia de dominio y escrituración, las autoridades informaron que la gestión se iniciará dentro de un plazo de 60 días posteriores a la cancelación total de la deuda, debiendo realizarse ante el escribano designado por el Municipio y con los gastos de trámite a cargo del comprador.

Advertencias sobre el incumplimiento

El Municipio remarcó que las fechas y plazos estipulados deberán cumplirse de manera estricta. El comprador que no concrete los pagos en el tiempo pactado incurrirá en la figura de postor remiso, lo que habilitará a la administración pública a aplicar sanciones severas, entre ellas la pérdida automática de la seña abonada, la rescisión del derecho sobre el inmueble y posibles reclamos por daños y perjuicios.

Para realizar consultas previas o revisar el listado completo de los lotes a subastar, las personas interesadas pueden acceder a la página web institucional de la Municipalidad de Choele Choel o dirigirse personalmente al área de Impositiva municipal.