Viajaba a ver a Cipo y se le quedó su flamante auto a mitad de camino: la locura qué hizo el popular Manzanita

Luis , personaje histórico del tablón albinegro, reveló a LM Cipolletti una anécdota de cancha que no tiene desperdicio. La pasión por Cipo, en las buenas y en las malas.

Manzanita sumó a su largo historial un nuevo viaje para alentar a Cipo por todo el país.

Las nuevas generaciones de hinchas de Cipo pudieron viajar por primera vez a alentar al albinegro lejos de La Visera recién en la final del pasado domingo ante San Martín de Formosa , que lamentablemente dejó el sabor amargo de la derrota que privó al equipo de nuestra ciudad de obtener el primer ascenso a la Primera Nacional.

No es el caso del popular Manzanita Pichiñan , un histórico del tablón albinegro acostumbrado a seguir al Capataz de la Patagonia por todo el país, quien volvió a dar el presente en la reciente definición y tiene tantos kilómetros recorridos por fútbol como anécdotas para compartir con LM Cipolletti .

Claro, eran épocas en que se permitía el ingreso al público visitante y Luis , el estimado vecino del barrio Del Trabajo , aguantó los trapos al Capataz en las canchas más picantes en numerosas oportunidades.

Por ejemplo, este verdadero personaje de la tribuna de Cipo recordó su mayor locura cómo fana, en ocasión de la final ante Racing de Olavarría por el viejo Argentino B 2006-2007, en una instancia decisiva que, a diferencia de la más reciente, tuvo final feliz para Cipo.

“Yo había entrado a trabajar en una empresa petrolera, me acababa de comprar un Ford Escort, mi primer autito y dije ‘lo voy a estrenar yendo a ver a Cipo a Olavarría’. Estaba el Mingo Perilli de técnico y todos los pibes de acá. Pero resulta que en Pringles se me quedó la máquina jaja... Había nevado en la zona de Bahía, un frío tremendo. Iba con mi primo, un sobrino y otro hermano, todos fanáticos como yo. Llegamos a una estación de servicio y lo dejé ahí, tirado. Pasó una trafic con hinchas y nos llevaron hasta la cancha”, comentó en medio del viaje actual a San Francisco Córdoba, para matizar tantas horas en la ruta repasando vivencias futboleras.

El del 2007 fue el último ascenso de Cipo. ¡Que se repita pronto..!

“A la vuelta me trajo en otra trafic Gustavo Cancio, siempre se lo agradezco. Volvimos durmiendo en un pasillo porque iba llena, pero la cuestión era regresar…”, recordó la odisea.

Cómo recuperó el auto el hincha que se plantaba en Cutral Co

“¿Y el auto?, le preguntaron sus interlocutores. “A la semana lo fui a buscar, tengo un primo mecánico, el Kity Sepúlveda que me ayudó. Se le había soplado la tapa del Cilindro”, comentó entre risas.

Manzanita no solo le hacía el aguante a Cipo en los días de partidos, también en el trabajo, en especial cuando le tocó desempeñarse en Cutral Co, donde “eran todos de Alianza”, con el que existe gran rivalidad.

“Me llevaba la camiseta de Cipo, me decían que eran el clásico nuestro y yo se los negaba, se ponían locos. El rival puede ser Roca, hasta por ahí nomás. Es que somos muy grandes”, chapea quien estuve en el Mundial de Brasil 2014 “y salí por la tele con la del albinegro, hasta me entrevistaron por Fox”, infla el pecho.

Manzanita, perdido entre la multitud albinegra en Córdoba. Fotos: Omar Novoa

Capaz de bajarse del micro de la hinchada un día proveniente de Misiones y subirse a otro bondi a la jornada siguiente para volver a alentar al club de sus amores de visitante junto a su primo el Oso García, compañero de emociones, Manzanita promete que la de Córdoba no será su última aventura tribunera. Él y todo Cipo van por la revancha, camino a la gloria de una buena vez.