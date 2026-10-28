Cipolletti tras la final: un día de descanso y el regreso a las prácticas

El plantel, que llegó el lunes tras un extenso viaje, ya piensa en lo que viene: la pelea por el segundo ascenso.

El golpe de la final todavía duele, pero Cipolletti tiene motivos para levantarse y volver a enfocarse en el objetivo . Después de la derrota ante San Martín de Formosa en San Francisco, Córdoba, el plantel albinegro regresó este miércoles a los entrenamientos con la cabeza puesta en la Reválida del Federal A , el camino que todavía le permite pelear por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

La tristeza por no haber podido coronar con un título la temporada en el año del centenario fue evidente. Los jugadores terminaron golpeados por una final que se les escapó y que había movilizado a toda una ciudad.

Sin embargo, el torneo no terminó para el Capataz y ahora el principal desafío del cuerpo técnico encabezado por Fabián Enríquez será recuperar al grupo desde lo anímico, además de ponerlo a punto en lo físico, con la mira puesta en subir de categoría.

Enríquez y su cuerpo técnico esperan el rival, que se sabrá el domingo. Fotos: Omar Novoa

La delegación emprendió el regreso apenas una hora después de la finalización del encuentro en el estadio Juan Pablo Francia y llegó a Cipolletti el lunes, pasadas las 15.30, tras un extenso viaje.

El martes fue jornada de descanso para recuperar energías y este miércoles los futbolistas volvieron a trabajar en la ciudad.

No es una semana más. El plantel deberá procesar la frustración, reencontrarse con sus objetivos y entender que todavía tiene una oportunidad concreta de conseguir el ascenso. Cipo ingresará directamente a los cuartos de final de la Reválida, por haber disputado la definición del primer ascenso, y necesitará superar tres eliminatorias para llegar a la Primera Nacional.

Almirón, suspendido y Manchafico, en recuperación

Además del trabajo emocional, Enríquez tendrá que seguir de cerca dos situaciones que dejó la final. Andrés Almirón fue expulsado ante San Martín de Formosa y deberá cumplir una suspensión, por lo que no estará disponible para el próximo compromiso. Su ausencia será una de las cuestiones que el cuerpo técnico deberá resolver de cara al inicio de la nueva etapa.

También preocupa la situación de Víctor Manchafico, quien salió en el entretiempo de la final con una lesión. Su evolución durante los próximos días será importante para determinar si puede estar a disposición para el cruce de cuartos de final. El defensor es una pieza importante en la estructura del equipo y su recuperación será seguida de cerca por el cuerpo médico.

Manchafico es referente del plantel y pieza fundamental de la defensa. Fotos: Omar Novoa

La Reválida, el camino que sigue

Cipolletti no tendrá competencia oficial este fin de semana, ya que deberán disputarse las revanchas de los octavos de final de la Reválida. Esos resultados definirán a su próximo rival, que será el equipo peor ubicado entre los siete clasificados a la siguiente instancia.

Sportivo Las Parejas, Gimnasia de Concepción del Uruguay, Boca Unidos y Juventud Antoniana aparecen entre los posibles adversarios, aunque el panorama se aclarará cuando terminen las series pendientes.

El Albinegro volverá a jugar el sábado 7 o domingo 8 de noviembre, como visitante, mientras que la revancha está prevista para el domingo 15 en La Visera de Cemento. En esa instancia contará con ventaja deportiva y definirá la serie ante su gente.

La final perdida dejó una herida difícil de cerrar, pero no clausuró la temporada. Ahora, entre la recuperación física, las bajas y el trabajo para levantar el ánimo, Cipo necesita transformar la frustración en energía para ir por el segundo ascenso.