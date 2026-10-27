Del sol a la tormenta: qué dice el pronóstico para esta semana en Cipolletti

La semana arranca calma y con aire seco, pero el pronóstico de la AIC marca un giro fuerte hacia el final de octubre. Conocé el pronóstico día por día.

El fin del verano está cada vez más cerca, con temperaturas que van disminuyendo en la región. El pronóstico del tiempo indica que estas condiciones continuarán este lunes en la zona del Alto Valle, mientras que durante la semana se esperan días con

El fin del verano está cada vez más cerca, con temperaturas que van disminuyendo en la región. El pronóstico del tiempo indica que estas condiciones continuarán este lunes en la zona del Alto Valle, mientras que durante la semana se esperan días con

Después de varios días de inestabilidad en la región, Cipolletti tendrá un miércoles tranquilo, pero el pronóstico anticipa un nuevo cambio de escenario hacia el final de la semana. Según el pronóstico extendido de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) , el jueves volverá la inestabilidad y el sábado llegarían tormentas eléctricas con probabilidad de granizo.

Este miércoles 28 se espera un cielo mayormente despejado, máxima de 25 °C y viento del sudeste a 25 km/h, con ráfagas de hasta 29 km/h. A la noche, se visualizará un cielo despejado y la temperatura bajará hasta los 6 °C. El aire seco que ingresa del oeste mantiene baja la probabilidad de heladas en los valles.

Para el jueves tendrá una combinación que poco agrada a los valletanos. La máxima se elevará a 29°C y se pronostica viento del este a 24 km/h. Sin embargo, el tiempo se pone inestable y, por la noche, la mínima sería de 9 °C con ráfagas del sudoeste que podrían llegar a los 52 km/h. En tanto, el día viernes 30 se estima una máxima de 24 °C. La noche tendría cielo mayormente despejado y viento del este a 17 km/h.

Estefania Petrella

¿Un fin de semana con lluvias?

Es el día a tener en el radar. La AIC prevé tormentas eléctricas, lluvias, chaparrones y probable granizo, con una máxima de 28 °C y viento del sudeste a 15 km/h. A la noche seguirían las lluvias débiles y dispersas, y la temperatura bajaría a 8 °C. La semana termina con un domingo soleado y la máxima que rondaría, en principio, los 24°C con un cielo despejado.

Las recomendaciones para evitar problemas durante la lluvia

Ante las condiciones meteorológicas, la Dirección de Protección Civil difundió una serie de medidas preventivas para los vecinos:

Retirar del exterior de las viviendas los objetos que puedan ser arrastrados por el agua.

Desenchufar los artefactos eléctricos que puedan quedar expuestos a la humedad o al ingreso de agua.

Circular con precaución en bicicleta o moto, especialmente al doblar en las esquinas, donde puede disminuir la adherencia.

Revisar el estado de los techos, las bajadas de agua y los desagües cercanos.

También solicitaron evitar sacar los residuos domiciliarios durante el operativo y no arrojar basura en la vía pública, para impedir que se obstruya el sistema de escurrimiento.

Además, recomendaron estacionar los vehículos a una distancia adecuada de los cordones cuneta para permitir que el agua circule.

Dónde pedir asistencia en Cipolletti

Ante una emergencia o la necesidad de asistencia, los vecinos pueden comunicarse con la Central de Emergencias al 109, disponible las 24 horas, o con el 147.