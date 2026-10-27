La víctima fue atacada durante la madrugada del 14 de octubre, tras una discusión por estupefacientes.

Catriel: acusaron a una mujer por intentar matar a un hombre con una picana y un cuchillo.

Una mujer fue acusada como coautora de un intento de homicidio en Catriel , luego de un violento ataque en el que un hombre recibió reiteradas descargas con una picana eléctrica y varias puñaladas. La víctima sufrió heridas de gravedad y permanece internada en estado crítico en el hospital de Cipolletti, con asistencia respiratoria mecánica.

La formulación de cargos fue realizada por el Ministerio Público Fiscal, que le atribuyó a la mujer el delito de homicidio en grado de tentativa, en calidad de coautora. La jueza de Garantías Amorina Sánchez Merlo habilitó la etapa penal preparatoria por cuatro meses y ordenó la prisión preventiva de la imputada .

De acuerdo con la investigación, el episodio ocurrió el pasado 14 de octubre , cerca de las 5.30, en inmediaciones de una plaza ubicada frente al barrio 400 Viviendas.

La víctima se habría encontrado en el lugar con una mujer conocida y otro hombre que todavía no fue identificado. En ese contexto, se produjo una discusión vinculada con la negativa del herido a entregar estupefacientes.

Según la hipótesis fiscal, la mujer habría atacado al hombre en reiteradas oportunidades con una picana eléctrica tipo linterna. Al mismo tiempo, el otro agresor lo habría apuñalado varias veces en la zona torácica y hepática con la intención de provocarle la muerte.

A pesar de las lesiones, el hombre logró escapar y refugiarse en un departamento cercano, donde pidió ayuda. Un vecino lo asistió y una taxista lo trasladó de urgencia al hospital local.

Debido a la gravedad de su cuadro, posteriormente fue derivado al hospital de Cipolletti, donde continúa internado en terapia intensiva, en estado crítico y con asistencia respiratoria mecánica.

Las pruebas que presentó la fiscalía

Durante la audiencia, la fiscal del caso, Analía Díaz, junto con el fiscal jefe, Gustavo Herrera, expusieron los elementos reunidos para respaldar la acusación.

Entre las pruebas incorporadas se encuentran los testimonios de los policías que intervinieron, los certificados médicos de los profesionales que atendieron a la víctima en Catriel y Cipolletti y los registros de las cámaras de seguridad municipales.

También se presentaron las actas del allanamiento realizado con autorización judicial en un departamento, donde se secuestraron rastros de sangre, prendas de vestir cortadas y armas blancas. A esto se sumó el teléfono celular encontrado en las inmediaciones del lugar del ataque.

Por qué seguirá detenida

La fiscalía solicitó cuatro meses de prisión preventiva al considerar que existen riesgos procesales vinculados con un posible peligro de fuga y el eventual entorpecimiento de la investigación. Entre los argumentos, mencionó que la imputada no tendría arraigo en la zona y que podría influir sobre la víctima o los testigos.

El defensor oficial Horacio Briges Doyhenard no cuestionó la formulación de cargos, pero se opuso a la medida. Sostuvo que la regla general durante el proceso penal es que los imputados permanezcan en libertad y propuso alternativas: fijar un domicilio en General Roca, prohibirle el ingreso a Catriel y colocarle un dispositivo de rastreo electrónico.

Tras escuchar a las partes, la jueza hizo lugar al planteo de la fiscalía y dispuso que la mujer permanezca detenida durante cuatro meses, mientras avanza la investigación.

Hay otros dos hombres bajo investigación

La causa tiene otros involucrados. Un hombre ya había sido imputado el 16 de octubre y continúa bajo investigación por el hecho.

Además, los investigadores trabajan para identificar a un segundo hombre que también habría participado del ataque.