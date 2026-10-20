Cómo es el estado de la mamá y la hermana de la adolescente fallecida en el trágico choque de la Ruta 151

Ambas siguen internadas con distintas lesiones. El hecho conmocionó no solo a la comunidad de Catriel, sino también en una localidad de San Juan, de donde es la familia.

El auto y la camioneta que chocaron cerca de Catriel, en la Ruta Nacional 151. Falleció una adolescente de 15 años, mientras que su mamá y su hermana siguen internadas.

El choque que se produjo el último domingo en la Ruta Nacional 151 en proximidades de Catriel , que provocó el fallecimiento de Luana Natalí Gallardo Leiria , de tan solo 15 años, también provocó heridas de gravedad a la mamá de la víctima, Natalí Leiria , de 45 años, y a su hermana Avril, menor de edad. Ambas se encuentran internada bajo observación médica.

La tragedia no solo conmocionó a la región, sino también en la localidad de Jáchal, en la provincia de San Juan, de donde es oriunda la familia, aunque en la actualidad residía en la ciudad petrolera rionegrina.

Medios sanjuaninos le dieron amplia cobertura a la noticia. Diario 13, de la capital provincial, informó que la mujer mayor se encuentra internada en Catriel , donde iba a ser operada por una fractura de mandíbula.

Luana Natalí Gallardo Leiria falleció el domingo en un choque en la Ruta Nacional 151 cerca de Catriel. Adjudican la tragedia al mal estado del pavimento. Gentileza

La información publicada por el mismo diario indica que perdió la memoria y no recuerda lo sucedido. Además, tampoco sabe que su hija Luana murió como consecuencia del siniestro.

En tanto que Avril, de 13 años, fue trasladada a una clínica de General Roca, y también tenía prevista una intervención quirúrgica, aunque no se precisó en qué estado se encuentra.

De acuerdo al relato de familiares, la mujer conducía el Volkswagen Gol que impactó con una camioneta Ford Ranger de la empresa Techin que circulaba en dirección contraria. Confirmaron que habría intentado esquivar un pozo formado en el pavimento, cuya superficie se presenta gravemente deteriorada en distintos tramos de la traza, lo que le hizo perder el control del volante. El impacto fue en el lateral derecho, a la altura del asiento del acompañante, ocupado por Luana.

El pozo fatal

El incidente vial se produjo el domingo en horas del mediodía en la zona conocida como La Escondida, ubicada a unos 40 kilómetros de Catriel. El hecho no solo provocó una profunda consternación por la pérdida de Luana, quien cursaba el tercer año en el CET (Centro de Educación Técnica) 21. También reavivó la indignación por el estado calamitoso de la ruta, plagado de pozos de todos los tamaños y deformaciones que llevan a perder la estabilidad de los rodados y han provocado múltiples choques y vuelcos con víctimas fatales, con familias destruidas ante la desgracia.

Se trata de una vía con notable circulación de tránsito que une el Alto Valle y lleva a la provincia de La Pampa, utilizada por camiones y maquinarias pesada de la industria petrolera, dado que en la zona funcionan importantes yacimientos hidrocarburíferos. Desde el municipio de Catriel y organizaciones de la comunidad reclamaron en innumerables oportunidades a Vialidad Nacional que realicen obras de reparaciones, pero nunca se concretaron, siguiendo el lineamiento del presidente Javier Milei con su discurso del “no hay plata”.

Reparación y protesta con corte de la ruta

Luego del fatal episodio el municipio resolvió tapar el pozo que lo causó. “El estado de la ruta, agravado por la falta de mantenimiento por parte de Vialidad Nacional, genera una creciente preocupación, especialmente tras el trágico siniestro vial ocurrido el pasado domingo, que dejó víctimas fatales”, destacaron las autoridades comunales.

Precisaron que estas tareas “representan soluciones parciales y paliativas frente al estado actual de la ruta” y que, si bien “permiten atender los pozos más críticos, la situación requiere obras de reparación integral que garanticen condiciones adecuadas de circulación y mayor seguridad vial”.

Sin embargo, no solo quedó en eso la acción, porque habitantes locales convocaron a una movilización con una medida que contempla la interrupción total del tránsito hasta obtener respuestas concretas de las autoridades.

El llamado vecinal es para este miércoles a las 10 de la mañana en el acceso a Catriel. Anticiparon que en una primera etapa solo dejarán circular autos y camionetas, por lo que se deduce que camiones y colectivos no podrán pasar. Advirtieron que, de no recibir respuestas, procederán a realizar el corte total por tiempo indeterminado.