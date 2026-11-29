Los padres del menor habían hecho la denuncia porque no llega a su casa. Se inició una investigación y la Fiscalía pidió la autopsia. Ambos conductores en shock.

El trágico incidente vial se produjo durante la madrugada de este domingo sobre la Ruta 151, a pocos kilómetros de Cinco Saltos en dirección a Contralmirante Cordero.

Un adolescente de 15 años oriundo de Cinco Saltos murió durante la madrugada de este domingo tras ser chocado por dos automóviles sobre la Ruta Nacional 151 , a la altura del kilómetro 14, en proximidades de la rotonda norte, en dirección a Contralmirante Cordero.

En el lugar trabajaron efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti y peritos del Gabinete de Criminalística, informaron fuentes del Ministerio de Seguridad.

El siniestro vial se registró alrededor de las 4:49, a partir de un llamado al sistema 911 Río Negro Emergencias que alertó sobre una persona tendida sobre la calzada. Al arribar al sector, los uniformados hallaron el cuerpo del menor sobre la cinta asfáltica y dos vehículos detenidos sobre la banquina contraria.

Qué dijeron los conductores

De acuerdo con las primeras averiguaciones, ambos automóviles circulaban en sentido desde Cinco Saltos hacia Contralmirante Cordero. El conductor de un Volkswagen Suran, de 30 años, explicó que acababa de sobrepasar a un Chevrolet Corsa Classic gris y, al retomar su carril, sintió un impacto primero en las ruedas delanteras y luego en las traseras sin haber advertido previamente la presencia de la víctima.

Detrás circulaba el Chevrolet Corsa conducido por un joven de 25 años de Cinco Saltos, quien viajaba acompañado por dos hombres de 30 y 35 años oriundos de San Patricio del Chañar, que tampoco alcanzó a realizar una maniobra de esquive.

Durante el rastrillaje preventivo en los alrededores, el personal del Cuerpo de Seguridad Vial localizó a otro adolescente de 14 años a unos cuatro metros sobre la banquina este, en evidente estado de ebriedad y sin lesiones visibles, quien fue trasladado al hospital para su atención y resguardo. Mintras que ambos automovilistas habían quedado en completo estado de shock, indicó una fuente vinculada al operativo.

Un drama. Los papás del chico habían ido a la Comisaría 7ta a realizar la denuncia porque no llegaba a la casa. Luego les informaron que había fallecido en la ruta. Archivo

En la escena realizaron las pericias accidentológicas integrantes del Gabinete de Criminalística. Informado del hecho, el Fiscal de turno dispuso el inicio de una investigación por homicidio culposo, la notificación de ambos conductores y el secuestro preventivo de los dos automóviles.

De acuerdo a lo que trascendió, el chico venía de una fiesta de 15 anños con su amigo. Los padres habían presentado una denuncia en la Comisaría 7ta, porque pasaban las horas el joven llegaba a su casa. Al cotejar los datos advirtieron que el fallecido en la ruta era él.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron que la causa quedó a cargo de Judith Saccomandi, y que entre las primeras medidas ordenó la realización de la autopsia al cuerpo de la víctima. También interviene la Defensoría de Menores y la OFAVI -Oficina de Atención a la Víctima-.