El operativo cerrojo involucró a cuatro unidades policiales y recorrió calles urbanas, zonas rurales y la traza nacional hasta Chichinales.

Vio a la Policía y se dio a la fuga, pero lo atraparon en Ruta 22.

Un hombre de 40 años , oriundo de General Enrique Godoy , fue detenido durante la madrugada tras protagonizar una extensa fuga en automóvil. El despliegue policial abarcó sectores urbanos, caminos rurales de Villa Regina y un tramo de la Ruta 22 hasta la localidad de Chichinales .

La secuencia comenzó alrededor de las 0:40 , cuando una patrulla de la Comisaría 5° intentó identificar un automóvil Honda Civic de color gris sobre calle Tacuarí . Al advertir la presencia de los uniformados, el conductor realizó una brusca maniobra en U, subió a un acompañante y escapó a alta velocidad por calle Yapeyú Sur .

Tras circular por distintos puntos de Villa Regina , el rodado se perdió de vista en dirección hacia el este. Poco después, un móvil de la Comisaría 40° divisó el mismo vehículo en Chichinales , localidad hasta la que había llegado transitando por la Ruta Nacional 22 .

Al notar nuevamente el seguimiento policial, el conductor emprendió el regreso a gran velocidad hacia Villa Regina. Ante la fuga sostenida, las autoridades coordinaron un amplio despliegue preventivo para bloquear las posibles vías de escape.

Operativo cerrojo y detención en zona rural

Para frenar la marcha del vehículo, se montó un operativo cerrojo en el sector rural con la intervención conjunta de móviles de la Comisaría 35° y de la Subcomisaria 65° de General Enrique Godoy, sumados a las unidades que ya participaban del seguimiento.

El conductor vio a la Policía y se dio a la fuga, pero lo atraparon en Ruta 22.

Finalmente, efectivos de la Subcomisaria 65° lograron interceptar el automóvil en la intersección de calle Antártida y el sector de María Auxiliadora. Una vez detenida la marcha, el personal policial procedió a la identificación del conductor, confirmando que se trataba de un vecino de 40 años con domicilio en General Enrique Godoy.

En el lugar se practicó una requisa de urgencia sobre el Honda Civic, procedimiento que arrojó resultado negativo. Informada sobre las actuaciones realizadas, la Unidad Fiscal Descentralizada (UFD) de Villa Regina dispuso la detención del hombre y el secuestro del rodado bajo la carátula de resistencia a la autoridad.