El desarrollo recibió la prefactibilidad provincial. Busca atraer inversiones, generar empleo y potenciar los servicios vinculados a Vaca Muerta.

La provincia entregó la prefactibilidad del primer parque industrial privado de Cipolletti que se construye sobre Ruta 22.

La ciudad dio un nuevo paso para consolidarse como un polo productivo y logístico estratégico en el Alto Valle . El Gobierno de Río Negro otorgó la prefactibilidad para el desarrollo del primer parque industrial privado de la ciudad .

Se trata del Distrito Logístico Industrial (DLI) , un emprendimiento impulsado por la desarrolladora local WFS, que contará con una superficie de casi 11 hectáreas y estará ubicado sobre el corredor de la Ruta Nacional 22 .

El gobernador Alberto Weretilneck recorrió el predio donde actualmente se ejecutan las obras de infraestructura y realizó la entrega formal de la resolución provincial, que representa un avance administrativo para la concreción del proyecto productivo.

El mandatario provincial destacó la importancia de generar condiciones para atraer inversiones privadas. “Tenemos rumbo, esto permitirá la radicación de más empresas y la creación de puestos de trabajo para los rionegrinos”, expresó.

Por su parte, el intendente Rodrigo Buteler valoró el trabajo articulado entre el Municipio y la Provincia para favorecer la instalación de nuevas empresas, principalmente en un contexto de crecimiento de la actividad energética regional.

Cómo será el primer parque industrial privado de Cipolletti

El emprendimiento contará con una superficie total de 109.491 metros cuadrados, distribuidos en 37 lotes destinados a actividades industriales, logísticas y productivas, además de cuatro parcelas comerciales que estarán ubicadas sobre el frente de ruta.

Su ubicación permitirá conectar a las empresas con los principales polos productivos del Alto Valle y facilitará su vinculación con Vaca Muerta, uno de los principales motores del crecimiento económico y energético de la región.

Las obras de infraestructura comenzaron en octubre y ya se completó la apertura de la totalidad de las calles internas del predio. Actualmente, los trabajos registran un avance del 60% en las excavaciones de subrasante.

En tanto, las tareas de preparación de las bases para los cordones cuneta alcanzaron un 20% de ejecución. El desarrollo busca responder a la creciente demanda de terrenos industriales planificados y dotados de servicios.

Estefania Petrella

Los beneficios para las empresas que se instalen en el predio

En el marco de la entrega de la resolución, se realizó un encuentro informativo con empresarios que ya adquirieron parcelas y potenciales inversores interesados en conocer las características del proyecto y los beneficios fiscales disponibles.

Durante la jornada se presentaron los alcances del Régimen de Promoción Económica, establecido mediante la Ley Provincial 5766, así como también los requisitos y procedimientos que deberán cumplir las firmas para acceder a sus beneficios.

La secretaria de Áreas Industriales y Zona Franca, Soledad Ponce, explicó que buena parte de las empresas interesadas en radicarse en el nuevo parque industrial están vinculadas con la prestación de servicios al sector energético.

“Buscamos que sea el sector privado quien venga a desarrollar toda la parte de infraestructura industrial. Hoy, sobre todo en el Alto Valle, se nota mucho la demanda de superficie industrial planificada, que tenga todos los servicios”, sostuvo.

Cipolletti proyecta 500 nuevos lotes industriales

Buteler anticipó que el Distrito Logístico Industrial es el primero de una serie de emprendimientos que se encuentran en diferentes etapas de desarrollo, favorecidos por las modificaciones realizadas en el Código de Planeamiento Urbano.

“Estamos proyectando que en los próximos cinco años vamos a tener alrededor de 500 lotes con servicios en parques industriales a la vera de la ruta”, afirmó el intendente sobre las perspectivas de crecimiento de Cipolletti.

Asimismo, destacó la necesidad de continuar trabajando junto al Gobierno de Río Negro en la planificación de la infraestructura vial y los accesos a estos espacios, ante la expectativa de nuevas inversiones y oportunidades laborales.