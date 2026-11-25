El dirigente mercantil José Luis Bunter advirtió que el fin de año será "complicado" para comercios y pymes por las pocas ventas y los costos de funcionamiento.

El dirigente mercantil José Luis Bunter advirtió que el año cerrará "complicado" para los comerciantes y propietarios de pymes, en general.

El fin de año se presenta, en perspectiva, como "complicado" para el comercio minorista y para las pymes de Cipolletti , el resto de Río Negro e, incluso, para gran parte del país. La proyección la formuló José Luis Bunter , dirigente local, provincial y nacional del sector mercantil, quien expresó, sin embargo, que se harán todos los esfuerzos para salir adelante.

"Estamos defendiendo el comercio de cercanía y poniendo toda la garra como para poder tener un mejor fin de año que el que se prevé, porque hasta ahora el panorama se ve un poco complicado. No creo que las ventas vayan a ser tan importantes como las que necesitaríamos para generar una reactivación ", enfatizó.

Bunter integra la Cámara de Industria y Comercio local (CIC) y también es dirigente de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN) y de la Confederación Federal Pyme Argentina (CFPA) . Recientemente participó de una reunión nacional de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y mantuvo conversaciones con José Andrés Velis , director general de Aduanas, organismo dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) . Si se cumple, finalmente, la perspectiva poco optimista para el cierre del año, lo peor es que "después tenemos enero y febrero que van a ser meses, desde ya, relativamente difíciles".

El dirigente José Luis Bunter estuvo reunido recientemente con el director general de Aduanas, José Andrés Velis.

El referente indicó que en el país la actividad comercial y de las micro, pequeñas y medianas empresas transita por un camino diferente del de las empresas más vinculadas a la economía "macro", como son las operadoras del sector petrolero y de extracción minera. "Son dos realidades completamente diferentes", enfatizó.

Indicó que las firmas que "generan grandes movimientos económicos están relativamente estabilizadas y producen diferencias bastante sustanciosas en algunos rubros. Por otro lado, tenemos el tema de las micros empresas y las pymes, que están siendo atacadas fuertemente por el costo de funcionamiento".

Bunter: no se han bajado los impuestos

Bunter sostuvo que "uno de los aspectos más lamentables es que no se han bajado impuestos", con un IVA general que sigue estando en un 21 por ciento, en un 10,5 por ciento para la carne y en un 27 por ciento para el suministro de energía eléctrica. También se mantiene alto el porcentaje del impuesto sobre los Ingresos Brutos, que, para peor, se aplica "en todos los productos y en cada uno de los eslabones de la cadena de comercialización".

Así, un producto que llega a un comercio "cuanto por más manos pasa, más caro se vuelve y está en el comerciante si trasladar el monto a los precios". Una brava disyuntiva.

Enfatizó que en la región, además, está el problema del "costo de logístico", ya que en la zona "nosotros no producimos grandes cosas. La mayoría de las cosas que nosotros necesitamos, llámense insumos, mercaderías, exceptuando todo lo que es parte de la fruticultura, se compra de afuera, se compra de Córdoba, se compra de Santa Fe, de Buenos Aires, de Mendoza, como la verdura, por ejemplo".

Costo logístico extremadamente alto

Por provenir de lugares distantes, "el costo logístico que tenemos es extremadamente muy alto, porque, además, no ha parado de subir el precio del combustible".

"Y aparte de eso, tenemos otro valor agregado, que se debe a que las rutas están absolutamente destruidas Y al estar destruidas, ese costo adicional que se le genera al transportista es trasladado directamente a sus precios", agregó.

A todo esto, "no se puede olvidar lo que se paga por el gas y la luz, que forma parte del costo de funcionamiento y en actividades económicas como las panaderías y los frigoríficos, para mencionar algunas, son fundamentales y, la verdad, no han parado de subir. Los valores son tan altos que, en muchos casos, se vuelven difíciles de sostener para las pymes, en especial, para las más pequeñas".

Ni que hablar del valor de muchos insumos que utilizan comercios y pymes, que alcanzan montos "extremadamente altos, ya que muchos vienen de afuera y están absolutamente dolarizados".

Endeudamiento y pérdida de poder adquisitivo

Bunter hizo hincapié en "otro gran problema" que afecta la sustentabilidad de comerciantes y pequeños y medianos empresarios e industriales. Se trata del "tema del endeudamiento familiar", que ha alcanzado sumas siderales de "billones" de pesos, solo considerando los bancos y las billeteras virtuales.

"Lo que está generando ese endeudamiento es la pérdida absoluta del poder adquisitivo de la gente", mayor aun si se considera que "las paritarias salariales están planchadas", con aumentos que "están por debajo del límite de la inflación".

Afirmó que "el sueldo del trabajador sigue perdiendo poder adquisitivo", lo que repercute negativamente en las pymes, que son adonde, por regla general, "compran los trabajadores. O sea, si no hay poder adquisitivo, si no hay compradores con intención de compra, evidentemente las pymes no pueden vender y si no pueden vender, no pueden generar movimiento económico".

Con pocas y reducidas ventas, los comercios y pymes muchas veces terminan por no poder cumplimentar sus pagos a ARCA, es decir, a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero del país. O no pueden generarse, incluso, planes de pago, con los riesgos que ello conlleva.

El oasis de lo macro

Remarcó que las únicas pymes que están "relativamente bien" son aquellas relacionados con las actividades económicas macro, como las vinculadas al sector de los hidrocarburos, a una parte de la minería y aquellas que pueden brindar algún servicio muy demando en el presente.

Finalizó diciendo que, ante la adversidad, los comerciantes y empresarios pymes deben procurar aprovechar las oportunidades, capacitarse y saber aplicar los avances tecnológico en materia de redes sociales e Inteligencia Artificial y deben tener muy en cuenta que "la gente está buscando mucho buenos precios".

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