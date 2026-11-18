Wilmar Berdiñas Tillería tiene 102 años de edad y vive desde antes de la pandemia en Neuquén capital. Sin embargo, en su larga vida ha residido en muchos lugares de la Argentina y del exterior. Conoció a figuras y personajes históricos del país.<

A sus 102 años de edad , Wilmar Alcides Berdiñas Tellería , de memoria prodigiosa, se muestra convencido de haber sido fiel, en cuanto emprendió como empresario y funcionario público, a sus ideales de servir al país y a los intereses de la comunidad. Y lo hizo en primera línea, colaborando con algunos encumbrados políticos que son parte de la historia argentina.

En la actualidad, atesora sus recuerdos con una lucidez impecable y, dueño de un carácter metódico y bien facultado para el orden, guarda en carpetas, rotuladas con el contenido de cada cual, numerosos documentos y fotografías de su labor empresarial privada y de su actividad en la gobernación de Río Negro y en el Poder Ejecutivo Nacional .

Wilmar vive hoy en calle Mitre, en la ciudad de Neuquén, en donde lo acompaña Iris Amayo, de 85 años, con quien están en pareja desde fines de los años '90 del siglo pasado.

Wilmar Berdiñas Tillería nació en Azul, provincia de Buenos Aires. en 1923. Tiene 102 años de edad. Y ha vivido en muchos lugares: Plaza Huincul, Cipolletti, Neuquén, Buenos Aires, Río Grande, México. Hoy reside en la capital neuquina, donde habla de sus recuerdos.

Su casa es una casa agradable, con un interior reluciente y cuidadosamente ordenado. Allí pasa sus días en serenidad, tranquilo, aunque atento a los avatares políticos del presente, sobre los que se pronuncia, siguiendo su óptica y sus pasiones de hombre público. Por ejemplo, sostiene que hay que darle tiempo al actual presidente Javier Milei para que concrete sus planes, ya que, en su opinión, el mandatario sabe y entiende de economía.

También le gusta subrayar y repetir que "yo no soy antiperonista, yo soy anticomunista", haciendo hincapié en que no podría nunca ser peronista porque se trata de una ideología y de un movimiento político nacional, argentino, al que él respeta como tal. Del comunismo, en tanto, su parecer es tajantemente negativo.

Todo esto dicho por alguien que fue militante y afiliado del radicalismo, habiendo pasado a formar parte, cuando se dividió el partido en la segunda mitad de los '50, de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI).

Edad, más de cien años

De vez en cuando, los achaques de la edad y una enfermedad que mantiene a raya hace ya un buen tiempo, lo obligan a guardar reposo y a recibir atención médica. Pero no es hombre de quejarse, se aguanta y soporta el envión, y luego vuelve a su cotidianeidad, a su vida hogareña, siempre cuidado y atendido por Iris, quien tampoco está exenta de algunos sobresaltos en su salud. Pero ahí van, ahí siguen, ahí están, los dos.

Hace no tanto, un fuerte golpe en la cabeza le provocó un hematoma craneal y tuvo que ser operado. La intervención quirúrgica le permitió recuperarse, pero le dejó, apenas por sobre la frente, del lado izquierdo encefálico, un pequeño pero visible hundimiento. Luce cual si un par de dedos hubieran apretado allí y dejado la marca de su presión.

Se queja de estas consecuencias, pero no cede a la bronca y a la irritación y no permite que, en sus días, en sus tiempos actuales, se radique el rencor. Para él, vivir se trata de seguir viviendo, viviendo con el espíritu de quien se ha volcado íntegramente a lo que ha sentido como lo correcto, como lo necesario, como lo que merecía ser asumido como un deber, como una responsabilidad.

Empleado, empresario, funcionario público

Por esa vía, alcanzó metas y propósitos, primero, como empleado y, luego, como dueño de sus propios emprendimientos económicos, de los que se siente orgulloso. Igualmente, consiguió logros como funcionario público que menciona en detalle, con la voluntad y precisión de quien no quiere ceder ante el olvido. De alguien que es consciente de que su historia personal transitó senderos por los que iba la historia argentina y sus protagonistas centrales, la que figura en los libros y las enciclopedias, impresa en papel y que ya circula en las redes digitales y sus algoritmos.

El centenario Wilmar Berdiñas Tillería fue funcionario del primer gobernador constitucional de Río Negro, Edgardo Castello. Con orgullo, se acuerda de distintas iniciativas y gestiones políticas que se cumplieran en esa histórica administración.

En primer lugar, a Wilmar se le llena el pecho de satisfacción, de emoción, por haber sido colaborador de Edgardo Castello (nacido en 1904-fallecido en 1964), el primer gobernador constitucional de la provincia de Río Negro, quien estuvo en el cargo entre 1958 y 1962. Antes de eso, Wilmar había sido designado elector por la provincia en representación del radicalismo intransigente para respaldar en el Colegio Electoral a Arturo Frondizi (1908-1995), quien asumió como presidente en 1958, siendo derrocado por un golpe de Estado cuatro años después.

El centenario Berdiñas Tillería no escatima elogios hacia la personalidad, el nivel de conocimientos y la elegancia en las maneras del ex presidente Frondizi, de quien, incluso, pudo haberse convertido en funcionario. Sin embargo, optó por seguir acompañando la acción y obra de Castello, de quien fue Director y Subsecretario de Asuntos Sociales y luego Secretario de Relaciones Públicas, Prensa y Difusión.

Elogios para Frondizi y para Guido

Tantos o más elogios le tributa al sucesor de Frondizi, el también radical intransigente José María Guido (1910-1975), quien se hizo cargo de la Presidencia de la Nación luego de que los militares golpistas echaran a Frondizi. Guido ocupó la primera magistratura gracias a algunas oportunas y determinantes medidas adoptadas por la Justicia, que posibilitaron que un civil siguiera en el poder.

Don Wilmar Berdiñas Tillería se afilió joven a la Unión Cívica Radical (UCR). Cuando la UCR se dividió en dos vertientes, la de los radicales del pueblo (UCRP) y la de los radicales intransigentes (UCRI), se volcó a esta última.

Sin embargo, el nuevo mandatario no pudo estar por mucho tiempo en el gobierno, extendiéndose su gestión entre marzo de 1962 y octubre de 1963. Menos de 600 días como presidente y tuvo que convocar a elecciones.

No eran aquellos tiempos políticamente estables, ni mucho menos. Después de la llamada Revolución Libertadora de 1955, protagonizada por militares y respaldado por distintos sectores políticos y eclesiásticos, el presidente Juan Domingo Perón (1895-1974) se vio obligado a exiliarse y el peronismo fue implacablemente perseguido y proscripto. Perón se vio obligado a pasar 18 años en el exilio. Y la Revolución Libertadora fue denominada Revolución Fusiladora por la militancia peronista, que se organizó en la Resistencia.

Guido condujo los destinos del país muy presionado y condicionado por los militares, pero en los comicios que propició y pudieron concretarse en 1963, fue electo el radical Arturo Illia (1900-1983), quien representaba a la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), la formación política rival de la UCRI de Frondizi, Guido, Castello y el propio Wilmar.

Consejero comercial de Nación

Fue durante el breve gobierno de Guido que Berdiñas Tillería se incorporó a los servicios del Estado nacional como consejero comercial en México y como representante en reuniones y encuentros como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). Desde entonces, se convirtió en una pieza clave de la diplomacia argentina en la promoción del comercio y las exportaciones del país, granjeándose prestigio personal y recibiendo distintos reconocimientos oficiales por la labor cumplida. En particular, resultó muy destacado su trabajo en México.

Vínculos profesionales y afectivos profundos lo unían y lo siguieron uniendo para siempre a Río Negro, con recuerdos imborrables en su memoria, en particular, como colaborador del gobernador Castello. Así, no se olvida, en absoluto, de los esfuerzos y tareas tendientes a la construcción del Puerto de San Antonio Este y a la creación del Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (IDEVI), los que pudieron cumplirse. También son dignos de su mejor memoria las campañas para mejorar la traza de la Ruta Nacional 22.

Los presidentes de la Argentina, Arturo Frondizi, y de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, se reunieron en San Carlos de Bariloche, en febrero de 1960. Wilmar Berdiñas Tillería, entonces funcionario provincial, participó de la organización del encuentro.

Del mismo modo, evoca con satisfacción la labor que, como parte de la administración provincial, desplegó durante la visita que, en febrero de 1960, hizo a San Carlos de Bariloche el entonces presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower (1890-1969), quien se reunió allí con Arturo Frondizi, el presidente de la Argentina.

En esa oportunidad, tuvo que manejarse con solvencia y delicadeza, pero también con determinación, puesto que eran numerosas las personalidades que le pedían ubicarse lo más cerca posible de los presidentes. Era imposible conformar a todo el mundo, así que desde las más altas esferas le aconsejaron resolver con determinación e, incluso, ser tajante. Lo que cumplió, con firmeza e idoneidad.

A la postre, sin embargo, su participación y su compromiso con el Estado nacional, como funcionario y consejero en asuntos económicos, particularmente, comerciales, marcaron sus pasos, alejándolo de la política rionegrina. Su destino quedó unido firmemente al devenir de la Nación, viviendo la compleja diversidad de circunstancias que transitó el país, durante períodos cambiantes, difíciles, complicados e, incluso, temibles.

Con Illia, de vuelta en la Argentina

Así, tras la salida del gobierno de Guido, mantuvo su relación con el Estado, aunque fue llamado al país, desde México donde se desempeñaba, y hubo momentos, ya aquí, en la Argentina, en que no cobró remuneraciones. Transcurría la gestión de Illia, a quien considera como un "un buen hombre, un buen tipo", pero con quien no tuvo, empero, gran afinidad política.

Más aún, durante la gestión de Illia, Wilmar no la pasó bien como funcionario. Ocurrió que "un radical del pueblo", Silvano Santander (1895-1971), designado embajador en México, no lo quería para nada, al extremo que "fui terriblemente perseguido". Wilmar mantuvo su relación con la administración estatal, pero debió quedarse en la Argentina y seguir adelante en el nuevo cuadro de situación.

Con el correr del tiempo, ejerció funciones en gobiernos civiles y también en gobiernos militares, sin abandonar su quehacer empresarial, al menos nunca del todo. Incluso, hubo momentos en que su labor particular le exigió una mayor atención y dedicación, volcándose a ello con toda su energía.

Desde Azul a Neuquén y a Río Negro

¿Pero quién es el hoy centenario Wilmar Alcides Berdiñas Tillería, actual vecino de Neuquén? Pues bien, Wilmar nació el 26 de diciembre de 1923, en la localidad bonaerense de Azul. Sus padres fueron Jorge Berdiñas y Francisca Tellería y tuvo tres hermanos, Oscar, Edith y Kermit. En 1931, con sus familiares se trasladó a la provincia de Neuquén, cursando el primer grado de sus estudios primarios en una escuela de Plaza Huincul.

Pronto, sin embargo, la familia volvió a mudarse y esta vez lo hizo a Cipolletti, Río Negro, donde cursó un par de grados en la céntrica Escuela 53. Pero su peregrinar no quedó allí, ya que tuvo que continuar sus estudios primarios en la Escuela 2 de Neuquén, la más antigua de la vecina ciudad capital, donde cursó 4°, 5° y 6° grado.

Pese a las muchas décadas que han transcurrido, todavía se acuerda de Evaristo Lucero, respetado director de la Escuela 2, y de docentes como Clodulfa Fernández de Bustamante y Baronet Masciovecchio.

Muy joven cadete y empleado

Muy joven, casi adolescente, se inició en la actividad laboral, empezando como cadete en una antigua y conocida tienda de entonces, en Neuquén, a la que menciona como Casa Gallo. Luego, por iniciativa del empresario Pedro Luis Malcotti, se abrió, también en la capital neuquina, la sucursal 13 de la muy famosa Casa Tonsa, que era una zapatería y tienda, en la que se desempeñó como empleado.

Por esos años, le tocó hacer el servicio militar obligatorio, que cumplió en Covunco Centro, en lo que por aquella época se denominaba Distrito Militar 25. Por buena conducta y por haber llevado un archivo secreto y reservado mientras estuvo bajo bandera, volvió a la condición de civil ostentando el grado de cabo primero de reserva.

A todo esto, por gestión de Malcotti y una persona que menciona por el apellido Yefal, se abrió el 5 de octubre de 1945, en General Roca, la sucursal 27 de Tonsa, en la que Wilmar pasó a desempeñarse como socio industrial y responsable de su conducción. Por ese entonces, tenía apenas 22 años de edad, quedándole algo más de dos meses para celebrar los 23.

Socio y directivo de Tonsa, en Roca

Wilmar recuerda que la sede roquense de Tonsa era "un negocio sumamente lujoso", con una vidriera y un interior muy atractivos. "Tenía un hermoso salón comercial, y llegó a ser el negocio más lujoso de Roca", rememora. Y cuenta, como una anécdota, que, para atraer más la atención, se le ocurrió contratar y traer de Buenos Aires a una persona enana, un enano, al que ubicaba, con un atuendo forma, en una vidriera, donde ayudaba a la promoción. El enano se convirtió en una propuesta encantadora y divertida para transeúntes y clientes, y un motivo de agradable sorpresa para los niños.

A mediados del siglo XX, la zapatería y tienda Casa Tonsa era un establecimiento de gran fama nacional. Allí trabajó y ejerció labores de dirección un entonces muy joven Wilmar Berdiñas Tillería.

En aquel período de su vida, siendo un veinteañero, comenzó con su actividad privada. En los registros que él mismo ha llevado y que preserva con celo de memorioso, tiene marcado que entre 1945 y 1957, fue propietario de las firmas Joyita SRL, DIEMAR SRL y Promotora de Ventas SRL. Más tarde, en el período de 1966-1968, fue responsable de las empresas Dos Santos Pereira y Compañía SRL y Talozul SRL.

Al pasar, con buen humor, se acuerda de que, en la época de Guido, "hay una etapa en que me dediqué a plantar olivos en La Rioja y a importar autos en Tierra del Fuego".

Amplia labor como empresario

En los registros que conserva, en tanto, tiene anotado que, a partir de 1977, ejerció distintas responsabilidades empresarias en las firmas Himalaya SA de Seguros y Nuevo Cómputo SA, ambas radicadas en la Capital Federal, y Leanval SA y Athuel Electrónica, las dos con sede en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego. Su hoja de ruta en los negocios reconoce más emprendimientos, en otros momentos de su vida, mucho más cercanos en el tiempo.

Volviendo a sus recuerdos como funcionario, especializado en comercio exterior, en la promoción de productos argentinos en el mundo y en propiciar condiciones para aumentar el intercambio entre países, refiere que, tras el derrocamiento de Illia de la presidencia, en el golpe de Estado que encabezó el general Juan Carlos Onganía (1914-1995), no siguió en sus funciones, al menos, no en sus comienzos.

La "Revolución Argentina", como se autodenominó el alzamiento militar, ocurrió a finales de junio de 1966 y mostró un carácter autoritario y represivo muy marcado. Y Wilmar lo experimentó personalmente, ya que "me abollaron el auto a patadas cuando salía de Olivos". Había renunciado a su cargo y, siendo un civil, observó enseguida que "Onganía prefería manejarse con miembros de las Fuerzas Armadas" en su administración.

No obstante, en abril de 1969, es decir, algo más de un año antes de que Onganía tuviera que dejar el poder, fue designado responsable de un área de la Dirección Nacional de Promoción Comercial, asumiendo el cargo al mes siguiente.

Con Lanusse, en vísperas del regreso de Perón

Durante la gestión militar de Alejandro Agustín Lanusse (1918-1996), quien gobernó entre marzo de 1971 y mayo de 1973, Wilmar prestó servicios en su especialidad, y tuvo el respaldo personal del sacerdote salesiano José Menestrina (1909-1997), por entonces capellán mayor del Ejército Argentino, un religioso muy influyente, y también asaz polémico, de esos tiempos.

En el período de Lanusse, se empezó a palpitar, con creciente intensidad, la posibilidad del regresó de Perón de su prolongado exilio en España. Hubo un primer intento en 1972, pero su estadía fue muy corta, de menos de un mes. La vuelta definitiva del líder histórico del Movimiento Nacional Justicialista se concretó el 20 de junio de 1973.

Gobierno de Cámpora y el peronismo

Antes del regreso definitivo de Perón, Lanusse, el dictador que obraba como presidente de facto, había tenido que dejar su cargo y el 25 de mayo de 1973 asumió como presidente democrático y constitucional el peronista Héctor José Cámpora (1909-1980), quien gobernaría por un breve lapso, hasta el 13 de julio de ese mismo año. Con su renuncia, abrió el camino para que Perón volviera al poder. Tras un corto interinato de Raúl Alberto Lastiri (1915-1978), Perón se consagró por, tercera vez, presidente de la Nación, asumiendo el 12 de octubre de 1973. El mandato de Perón también fue muy breve, pues se extendió hasta el 1 de julio de 1974, cuando falleció, causando una enorme conmoción en la Argentina.

El ex presidente Héctor Cámpora, en una reunión con funcionarios y dirigentes. Wilmar Berdiñas Tillería participó del encuentro. Es el segundo, contando desde la izquierda. En el extremo derecho, aparece el histórico Cámpora.

De aquella primera mitad de los años ‘70, Wilmar rememora con intensidad y satisfacción su labor con Cámpora, cuya personalidad elogia con gratas y cálidas palabras. En la flamante administración peronista, sabían que el hoy centenario Berdiñas Tillería era un funcionario ya de carrera y con una amplia y reconocida actividad en el sector del comercio exterior, con lazos profundos con México. Por todo eso, lo valoraban mucho, pero también conocían que Wilmar pertenecía al radicalismo, de la vertiente de los intransigentes.

"Cámpora y el embajador en México me dijeron afíliate al Partido Justicialista, nosotros te afiliamos. Y así fue que me afiliaron", recuerda y señala, divertido por los entretelones, que lo hicieron sin su conocimiento personal. En la pícara jugada participó, al parecer, Ángel Federico Robledo (1917-2004), destacada figura peronista, quien en su juventud había sido afiliado de la Unión Cívica Radical.

Lo afilian al partido Justicialista

Antes de enterarse de su afiliación al PJ, en cierto momento "yo le dije a Robledo: 'sabés que fui a un Comité radical y no me dio nadie ni cinco de pelota’. Y me respondió simplemente que ‘no te van a dar’". La afiliación se había consumado y ya había empezado a trascender. Antes que el nuevo afiliado lo supiera.

Se había tenido que dar ese paso porque "Cámpora tenía que andarle explicando a todos que tiene uno que no es peronista" en su administración, le había dicho el propio Robledo.

Al margen de la anécdota, de Cámpora afirmó que "era un tipo absolutamente capaz, muy inteligente", una persona "extraordinaria, que no se llevó ni una botella de alcohol, de licor" cuando dejó la presidencia del país.

El ex mandatario era "un conservador" en toda la línea, sostuvo Wilmar, quien recordó que Cámpora "andaba siempre con una cruz, así de grande, colgada en el pecho, era ultracatólico". Agregó que el Jefe de Estado "hablaba con Perón a cada rato". Pese a todo, en ese tan agitado contexto de la Argentina, en su opinión "a Cámpora le fabricaron la renuncia".

En 1976, otra vez los militares

En marzo de 1976, los militares volvieron al poder a través de un golpe de Estado. Cámpora se tuvo que refugiar en la embajada de México, en la que debió permanecer tres años. Al cabo, se le permitió salir, abordar un avión y exiliarse en el país azteca.

"A mí me atrae el tango, la milanesa, el dulce de batata", le dijo una vez Cámpora, quien alcanzó a estar solo tres meses fuera de la Argentina, antes de fallecer. En aquellos trances del refugio en la embajada, a Cámpora "le empezó un cáncer de cuello y después se murió". Murió en México.

De acuerdo con Berdiñas Tillería, Cámpora era “muy capaz” y "tan conservador como Perón", en tanto que Robledo "era una maravilla". Siempre en sus palabras, el ex gobernador Castello “era un tipazo”, Frondizi fue “un presidente de lujo” y Guido “era un criollo muy hábil” y tan capaz y con tanta perspectiva que “El Chocón debería llevar su nombre”. Son de las figuras históricas de las que más habla el centenario vecino, mostrando su admiración e, incluso, afecto personal.

Funcionario nacional, en tiempos cambiantes

De los gobernantes militares, los dictadores que se encaramaron en el poder de la Argentina, prácticamente, no hace mención. En su caso personal, y en términos generales, lo que siempre enfatiza es que él siempre procuró trabajar en provecho del país, en el cargo administrativo que le correspondiera.

Por eso, tras los tiempos del peronismo gobernante en los ’70, continuó con sus labores relacionadas con el comercio exterior. Siendo prácticamente personal de carrera y habiendo cosechado, a lo largo de los años, distintos reconocimientos, tras el golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976, pudo proseguir con sus actividades. Y así, hasta el advenimiento de la democracia, con las elecciones y la victoria de Raúl Alfonsín para la presidencia de la Nación.

“Yo no hago nada que no sea hecho a favor de la Nación. Es decir, me he mantenido siempre en la misma posición”, enfatiza, asumiéndolo como un credo político.

"Anticomunista sí, nunca antiperonista"

“Yo nunca fui antiperonista, yo fui anticomunista. Nunca fui antiperonista. Porque sostenía que el partido de Perón era un partido político del país y yo no podía ser antipaís”, afirma y se acuerda de que, cuando fue el golpe militar de la Revolución Libertadora de 1955 y “cayó Perón”, “yo salí a defender la unidad básica” de General Roca, ciudad en la que vivía entonces, “para que no destrozaran nada, que no quemaran, que no rompieran nada”.

Por ese hecho personal y por ayudar a familiares de peronistas presos por el régimen de la Libertadora, ayudarlos a que pudieran visitar a sus seres queridos en los lugares en que estaban encarcelados, recibió, incluso, el agradecimiento de dirigentes gremiales del peronismo.

Pero, para Wilmar, lo fundamental en su vida fue su actividad como funcionario y consejero de comercio exterior de la Argentina, obteniendo destacados logros en la tarea de incrementar las exportaciones, principalmente, a México, donde trabó estrecha amistad y excelentes relaciones con funcionarios, empresarios y hasta artistas del más alto nivel del país azteca. En la práctica, en este trabajo logró concretar negocios que implicaron para la Argentina el ingreso de cientos de millones de dólares. Como prueba, conserva los cómputos de diversas operaciones.

En su paso por México, hasta consiguió la promesa, dada por un funcionario mexicano del más alto nivel, de que no se frenarían las importaciones desde la Argentina por cuestiones sanitarias. Fue un avance trascendental. En el exterior, no paraba de gestionar envíos y, en la Argentina, no dejaba de pedirles a productores, comerciantes y empresarios que se volcaran a la exportación.

Exportar de todo por millones de dólares

Quesos, ciruelas pasas, orejones de frutas, vinos, distintos granos e, incluso, productos opoterápicos, extraídos “del hígado del vacuno”, consiguió enviar al país azteca, a cambio de cientos de millones de dólares. Por supuesto, no fueron los únicos alimentos y productos elaborados en Argentina que posicionó en el exterior.

Como funcionario y consejero comercial de la Argentina, Wilmar Berdiñas Tillería participó de un sinfín de reuniones y cónclaves diplomáticos y empresariales, promoviendo la producción argentina. Lo confirma la prensa de la época.

A todo esto, sus responsabilidades lo llevaron también a acudir como enviado argentino a diferentes instancias y eventos internacionales, en los que procuraba oportunidades para la producción y el empresariado nacional. Dotado con los dones personales de la persuasión y el poder de convicción, sabía bien cómo desenvolverse para que las oportunidades fueran propicias para su misión.

En cierta ocasión, con un gobierno militar, Berdiñas Tillería presentó su renuncia a su cargo, pero no se la aceptaron. "Un coronel del Ejército me llamó, me dijo que sabía que yo había sido perseguido, que no he retirado sueldos y que mi renuncia está sin aceptar. Entonces, me dice: '¿Quiere cobrar lo que se le debe, más vacaciones y demás?' Yo le dije que no quería dinero que no he trabajado. 'Ah, lo felicito', me dijo. 'Voy a hacer la resolución ahora mismo, tiene el cargo otra vez', me dijo".

Vecino neuquino, de antes de la pandemia

Hoy, el centenario vecino vive con su actual pareja Iris Amayo. Se conocieron en 1999 y se han mantenido unidos desde entonces. Viven juntos en Neuquén desde antes de la pandemia, que lograron sortear, cuidándose y protegiéndose. Conservan de los difíciles tiempos pandémicos, un recorte de una foto y una nota que les hizo, cuando transitaban una calle, el diario LM Neuquén.

A modo de mensaje, mensaje político, Wilmar expresó durante la entrevista lo siguiente: “Yo no quiero irme de este mundo antes de decirle a la juventud Río Negro y Neuquén y de todo el país que no se ponga, que no use más caretas, que no oculten más sus caras, que cuando tengan que salir a protestar lo hagan en forma cordial y convincente porque rompiendo cosas no se resuelve. Y decir que el país tiene un presidente que sabe de economía como hace mucho que no lo teníamos. Déjenlo terminar su primer y segundo mandato y con ese orden vamos a poder elegir a una persona que tenga más facilidades para manejarse”.

En su corazón están constantemente, por supuesto, quien fuera su esposa en primeras nupcias, Raquel Martínez Martini, fallecida hace años, y los dos hijos que tuvo la pareja, María del Carmen y Jorge, quienes le dieron, a su vez, 6 nietos y 5 bisnietos. Su hija María del Carmen ha ejercido la profesión de abogada y su hijo Jorge, la de ingeniero industrial.

También se acuerda, con gratitud, de que le debe la vida a un chileno, quien, cuando Wilmar era muy joven, lo sacó de las aguas del río Limay, a las que Wilmar se había caído desde una balsa y no podía salir porque unos troncos, transportados por la corriente aguas abajo, se lo impedían. Julio Vázquez Plaza se llamaba el providencial trasandino.

La moderación para la longevidad

Sobre su longevidad y los factores que él considera que la han hecho posible, afirma que “en una época me gustaba mucho la comida, pero después me he ido moderando. Ahora, y desde hace un tiempo, en todos los almuerzos tomamos media copa de vino, no más de eso”.

Cuenta que “recién a los 27 años de edad tomé por primera vez alcohol, pero nunca me embriagué. En las embajadas, me daban una copa de whisky y yo la dejaba por ahí, para que otro se la tomara. A mí no me gusta el whisky. Y el vino, lo suelo rebajar con un poquito de soda. Y solo tomo el vino al mediodía. Ya he dejado de comer pan”.

En su época, en otros tiempos, “me gustaba comer, por ejemplo, un bife tipo chorizo jugoso, con papas fritas y dos huevos. Y me sigue gustando la polenta con tuco. Ahora como poco asado y he ido dejando de comer chorizos y morcillas, y también he ido dejando de comer jamón crudo”.

Pizza, congrio y sopaipillas

“De vez en cuando, Iris me prepara una pizzita”, comenta, con agrado. Y, de sus estadías en Río Grande, en Tierra del Fuego, recuerda que solía cruzarse de vez en cuando a la ciudad chilena de Punta Arenas, donde se hizo gustador del congrio, ese sabroso pescado de los océanos del sur del mundo. También perdura su placer por las “sopaipillas”, esas típicas masas trasandinas parecidas, aun con sus diferencias, a las criollas tortas fritas.

Confiesa que no solo que “nunca jugué al fútbol”, sino que “nunca practiqué ningún deporte. Y eso que en mi familia hay campeones” en algunas disciplinas. Actualmente, para mantenerse bien físicamente, pedalea en un aparato que “tengo por ahí”.

“Siempre tuve buena salud, pero a los 90 años perdí potencial”, señala y subraya que “siempre he sido moderado en todo, en la comida, en las relaciones generales” y hasta en la expresividad, aunque no en la intensidad, de sus afectos. Pero nada de eso quita, por caso, que siempre haya sentido mucho placer en donar, en hacer regalos, a los demás. Lo principal, para él, ha sido que “siempre me manejé bien con mi familia”.

El hoy más que centenario Wilmar Berdiñas Tillería vive en Neuquén, con su pareja Iris Amayo, de 85 años de edad.

Una de sus aficiones constantes ha sido la de “trabajar muchísimo, porque siempre tenía ganas de hacerlo” y, aunque “no me entusiasma mucho el fútbol”, revela que es hincha del Racing Club de Avellaneda. Iris, al contrario, es hincha de Independiente. Lo que se dice, un amor sin barreras.

Pasión por los oficios y un taller propio

De las cosas que le han gustado y le siguen gustando, figuran los oficios manuales como la carpintería, pintar, hacer y reparar muebles, y efectuar labores de electricidad doméstica. A todos los efectos, cuenta en su casa con un taller propio, donde aún despunta su pasión por estas actividades, cuando se presenta la oportunidad.

Si bien resalta no tener “vocación musical”, indica que le place cada tanto escuchar “algún tango, algún tango de la guardia vieja", tangos, por ejemplo, de Carlos Gardel (1890-1935) y de Libertad Lamarque (1908-2000). De su relación con México, se acuerda del canto de Jorge Negrete (1911-1953) y de Agustín Lara (1897-1970). Durante sus estadías en el país azteca, pudo conocer a la actriz María Félix, diva de la época de oro del cine mexicano, de quien recuerda sonriente que tenía fama de ser “muy pícara”. La impronta de su poderosa memoria da lugar hasta para pequeños detalles como ése.