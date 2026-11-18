Una empresa de Bariloche deberá cobrar más de $11,8 millones de su aseguradora por los daños que sufrió una camioneta cuando una rama de un árbol cayó sobre el vehículo provocando importantes daños en la carrocería.

El juez Santiago Morán hizo lugar a la demanda al considerar que la compañía incumplió el contrato de seguro porque, pese a haber reconocido el siniestro y calculado el costo de los daños, no acreditó haber concretado el pago de la indemnización.

El hecho ocurrió el 1 de julio de 2024. Según se relató en la demanda, una rama de un árbol cayó sobre una Renault Kangoo y provocó importantes daños en la carrocería y otras partes del vehículo.

La empresa realizó la denuncia del siniestro el 3 de julio de ese año. El caso quedó registrado formalmente; sin embargo, ante la falta de una respuesta que resolviera el reclamo, la firma decidió acudir a la Justicia.

Qué dijo la aseguradora

Al contestar la demanda, la aseguradora reconoció que el vehículo estaba cubierto al momento del accidente. Explicó que había realizado una inspección y que, tras evaluar los daños parciales, determinó una indemnización de $3.268.559, con la franquicia ya descontada. También sostuvo que había comunicado esa propuesta a la empresa y que, ante la falta de repuestos, había ofrecido pagar el monto calculado.

Sin embargo, el juez advirtió que la compañía no presentó pruebas de que hubiera depositado el dinero ni realizado una consignación judicial. Por eso, consideró que el ofrecimiento de pago no alcanzaba para dar por cumplida la obligación asumida mediante la póliza.

Daños y perjuicios

Para determinar el monto de la reparación, el magistrado tuvo en cuenta las fotografías del vehículo y los presupuestos presentados por la empresa. Entre los daños identificados mencionó las puertas del lado derecho, las manijas, el espejo retrovisor, el parabrisas, el lateral, el parante y el techo.

El cálculo incluyó los repuestos y materiales y la mano de obra. A esos importes se sumó la privación de uso del vehículo durante el tiempo necesario para su reparación.

Sobre este último rubro, el juez sostuvo que la imposibilidad de disponer de un automóvil para sus usos habituales constituye por sí misma un perjuicio indemnizable, ya que obliga a recurrir a otros medios de transporte.

En cambio, rechazó el pedido por desvalorización del rodado porque no se había presentado una pericia que permitiera establecer si los daños habían provocado una disminución de su valor de reventa.

Finalmente, condenó a la aseguradora a pagar $11.810.996,20, más los intereses correspondientes. Tendrá un plazo de diez días para cumplir con la sentencia, bajo apercibimiento de ejecución. También deberá afrontar las costas del proceso.