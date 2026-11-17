Policía de Río Negro confirmó el hallazgo esta tarde en el sector de la Isla Jordán. Personal de Criminalística y autoridades judiciales trabajan en el lugar.

Hallaron un cuerpo en la Isla Jordán: intenso operativo en medio de la búsqueda de Alejandro Atero.

Desde el jueves 12 de noviembre , equipos especializados se mantienen activos intentando dar con el paradero de Alejandro Atero . Es en este marco que la Policía de Río Negro confirmó que hallaron un cuerpo en el sector de Isla Jordán , a la altura del puente, tras varios días de intensos rastrillajes en la zona.

La búsqueda de Alejandro Atero, el joven de 23 años desaparecido desde el jueves 12 de noviembre en el río Negro , continúa este martes con un importante despliegue de equipos especializados.

El operativo comenzó durante las primeras horas de la mañana con el objetivo de explorar sectores profundos del río . La intervención incorpora especialistas preparados para realizar tareas subacuáticas en zonas de difícil acceso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LM Cipolletti (@lmcipolletti)

El desesperado pedido de la familia de Alejandro Atero

Antes de este nuevo despliegue, la familia de Alejandro Atero había difundido una carta dirigida al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, para solicitar una intervención urgente y cuestionar el enfoque de los rastrillajes.

En el documento, fechado el 15 de noviembre, los familiares sostuvieron que el joven desapareció en un sector conocido como La Puntilla, ubicado detrás de la toma Los Olmos, entre chacras de la zona.

"A Alejandro NO se lo llevó la corriente. A Alejandro lo chupó un remolino y nunca volvió a subir a la superficie", expresaron en la presentación, donde manifestaron su preocupación por las características del lugar.

Según la hipótesis planteada por sus allegados, el joven podría haber quedado atrapado en una zona profunda formada por ese remolino. Por ese motivo, cuestionaron que los rastrillajes se concentraran principalmente río abajo.