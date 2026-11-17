La mujer declaró en el juicio que vio el ataque a balazos y hasta filmó el momento previo. Involucró a una ex del asesinado, sobrina del acusado, y habló de venta de drogas.

La mujer que era pareja de Diego David Fasce, el hombre de 36 años de edad que el 25 de junio del año pasado fue acribillado a balazos frente a la Escuela Primaria 63 de Cinco Saltos , fue la primera en declarar en el juicio que se le inició este martes a Francisco Esteban Castillo, de 42, acusado por el crimen.

El testimonio de Aldana Centeno estuvo marcado por la angustia y el llanto. Su ánimo quedó expuesto cuando antes de hablar pidió retirar de la sala de audiencias al imputado, quien pudo escuchar la declaración en un espacio lindante.

Ella vio todo , al igual que su sobrino Benjamín Guzmán. Los tres, junto a dos de los hijos menores de la mujer habían ido a buscar a la escuela a otro hermanito.

Centeno contó que cuando llegaron al establecimiento en el Peugeot 408 blanco de su pareja, Castillo ya estaba allí en su Renault Logan azul acompañado por su novia, Gisella Ortellado. Agregó que ambos hombres se conocían y que tenían una disputa por un teléfono celular.

Discusión y disparos

Quedó claro que los resquemores seguían encendidos, porque tras estacionar, Fasce bajó y se acercó al auto de Castillo, donde iniciaron una discusión.

Todo indica que Centeno tuvo un mal presagio, porque mientras con sus hijos coreaban una canción que estaban escuchando desde su asiento comenzó a filmar el altercado.

Las imágenes forman parte del material probatorio de la parte acusadora y lo reprodujeron en la audiencia de este martes. Muestran a Fasce gesticulando con movimientos exasperado y por momentos con medio cuerpo metido dentro del habitáculo.

Todo lo vio de cerca Ortellado, parada al lado de la puerta. Guzmán, sobrino de Aldana, también filmó esa escena porque se había bajado del coche, desde donde hizo la grabación, que también proyectaron.

Sin embargo, ambos videos se cortan en el momento crucial, que es cuando su pareja recibe los balazos mortales. Precisó que tras la discusión Fasce volvía a su auto y que cuando le dio la espalda bajó Castillo de su vehículo con un arma de fuego en la mano y sin decir nada gatilló cuatro veces.

Dijo que aún herido, su novio giró como para decirle algo a su agresor, y ahí le largó otro tiro que él intentó frenar poniendo un brazo. Pero la bala se lo atravesó impactando de lleno en la cabeza. Ahí cayó al suelo, y le volvió a disparar.

Pero no se conformó, porque seguidamente se acercó hasta su ventanilla y la amenazó poniéndole el arma en la cabeza, mientras le decía que en el asiento de atrás estaban sus hijos, aseguró. Castillo subió a su auto y escapó, aunque pocos días después se entregó en la policía. Mientras ella pidió ayuda a los gritos, hasta que una vecina se acercó para calmar a sus hijos.

El despecho y la pista narco

La mujer involucró a Yamila Castillo, sobrina del acusado, quien fue pareja durante diez años de Fasce, con quien luego ella inició una relación sentimental. Aseveró que por ese motivo Yamila le tenía rencor y que la denunció por varios hechos de violencia. Entre ellos, un ataque a tiros a su casa.

Sostuvo que “Diego la había dejado y no lo superaba”. También recalcó que la víctima tenía contacto con Castillo y su familia porque “vendían”, en alusión a la droga. Aseveró que les “mataron un hijo” por ese tema y que su novio también vendía en Centenario, donde ella se fue a vivir con él. De esa casa recordó que tras el crimen se tuvo que ir, porque Yamila se la usurpó y le robó muebles y otras cosas del hogar que había logrado comprar. Por ese motivo se mudó con su mamá, en Cinco Saltos.

Testimonio del sobrino

Benjamín Guzmán fue el otro testigo presencial del asesinato. Tiene 19 años y es sobrino de Aldana Centeno. Su relato del ataque fue similar al de su tía, aunque fue con expresiones poco claras. Repitió que hubo una discusión por un celular y que luego Castillo “lo ejecutó por la espalda”. Él también filmó el altercado, pero no precisó el motivo.

Se mencionó que hay otro material fílmico que contiene información relevante. Fue tomado por una cámara del establecimiento educativo y también se exhibirá en la sala. El juicio continuaba por la tarde de este martes con la declaración de otros cinco testigos. El miércoles habrá una nueva jornada en doble turno.