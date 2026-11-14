Encontraron en Cipolletti el auto que utilizaron en el crimen de Laura Gutiérrez

Una denuncia anónima por disparos al aire desencadenó un operativo policial que permitió localizar un vehículo buscado por la Justicia en una causa por asesinato.

La policía de Cipolletti logró secuestrar el automóvil utilizado en el crimen de Laura Gutiérrez en Allen.

Un Ford Fiesta Kinetic gris , que era buscado por la Justicia en el marco de la investigación por el homicidio de Laura Gutiérrez en Allen , fue localizado y secuestrado durante la madrugada de este sábado en Cipolletti . El vehículo permanecía guardado en el garaje de una vivienda del barrio Don Bosco y su hallazgo se produjo después de una denuncia anónima que alertó sobre disparos de arma de fuego.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 24° de Cipolletti , quienes acudieron al sector tras recibir una comunicación del sistema 911 RN Emergencias . La intervención permitió localizar un automóvil que tenía un pedido de secuestro vigente solicitado por la Justicia.

El hallazgo representa una novedad importante para la causa que investiga el asesinato de la mujer, ocurrido en octubre en Allen. Según los datos de la investigación, el presunto autor del crimen se habría movilizado en ese vehículo durante la jornada del ataque.

Estefania Petrella

Una llamada al 911 alertó sobre disparos en Cipolletti

El operativo policial comenzó exactamente a las 00:53 de este sábado, cuando una persona se comunicó de manera anónima con el servicio de emergencias para denunciar una situación sospechosa que ocurría en las calles de Cipolletti.

Según la información aportada, un automóvil gris circulaba a gran velocidad por calle Paraguay, en el tramo comprendido entre Alberdi y Manuel Estrada. Además, el denunciante aseguró que su conductor estaría realizando disparos al aire mientras transitaba por el sector.

Ante la gravedad de la advertencia, personal de la Comisaría 24° se trasladó hasta el lugar señalado para verificar lo sucedido. Los efectivos comenzaron a recorrer la zona y buscaron identificar el vehículo mencionado en la comunicación.

Durante esas tareas, los uniformados llegaron hasta una propiedad ubicada en calle Paraguay al 1300, en el barrio Don Bosco de Cipolletti, donde observaron un automóvil de características similares a las denunciadas. Se encontraba estacionado dentro del garaje de la vivienda.

Los policías comprobaron que se trataba de un Ford Fiesta Kinetic de color gris, que presentaba una particularidad: no tenía colocada la chapa patente trasera. Esa circunstancia motivó la verificación de su documentación y sus datos identificatorios.

El auto tenía un pedido de secuestro por el homicidio

El hombre que se encontraba en el domicilio entregó la documentación del automóvil a los efectivos policiales. Con esos datos, los uniformados avanzaron en las consultas correspondientes para determinar la situación legal del rodado.

La verificación de los números de motor y chasis, realizada mediante el Centro Inteligente de Seguridad, permitió establecer que el vehículo registraba un pedido de secuestro vigente solicitado por la Fiscalía 1 de General Roca.

La medida judicial estaba directamente vinculada con la investigación por el asesinato de Laura Gutiérrez, la mujer que murió tras recibir un disparo en el pecho en la localidad de Allen durante octubre de este año.

A partir de esa confirmación, la Policía procedió al secuestro del Ford Fiesta Kinetic en Cipolletti, que quedó a disposición de la Justicia para las actuaciones correspondientes dentro de la causa penal.

Laura Gutiérrez, la víctima, murió en el ataque a balazos. Mauricio Castillo está acusado del hecho. Fue imputado y quedó en prisión preventiva. Gentileza

El crimen de Laura Gutiérrez en Allen y la situación del acusado

El homicidio de Laura Gutiérrez conmocionó a la comunidad de Allen y dio origen a una investigación judicial destinada a esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades penales de las personas involucradas.

En el marco de esa causa, un hombre se entregó ante las autoridades, fue imputado por el homicidio y quedó detenido bajo la modalidad de prisión preventiva, mientras continúa el proceso judicial.