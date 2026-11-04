El vehículo fue detectado en un operativo en el barrio Manzanar. El conductor, oriundo de General Roca, fue notificado por encubrimiento.

Un control en el barrio Manzanar terminó con el secuestro de un auto buscado en Mendoza.

Un control vehicular de rutina en Cipolletti terminó con el secuestro de un automóvil que era buscado por una causa de estafa en Mendoza . El procedimiento se realizó en el barrio Manzanar , donde efectivos policiales detectaron que el rodado tenía un pedido vigente de otra provincia.

El operativo estuvo a cargo de personal del Destacamento 114, que realizaba tareas de identificación vehicular en la intersección de las calles Toschi y Los Arrayanes .

Durante el procedimiento, los uniformados identificaron un Fiat Cronos gris conducido por un hombre oriundo de General Roca . Al consultar los datos del vehículo en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), descubrieron que registraba un pedido de secuestro.

El auto era buscado por una causa de estafa en Mendoza

Según se informó, el requerimiento había sido emitido el 19 de mayo de 2026 por la Policía de Mendoza, en el marco de una investigación por el delito de estafa.

En esa causa interviene la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y Delitos Informáticos de esa provincia.

Tras confirmar la existencia del pedido, los efectivos dieron intervención a la Unidad Fiscal Temática de turno de Cipolletti, que dispuso el secuestro del Fiat Cronos.

El conductor fue notificado por encubrimiento

Además del secuestro del vehículo, la Fiscalía ordenó que el conductor fuera notificado por el delito de encubrimiento.

El hombre, que tiene domicilio de procedencia en General Roca, quedó vinculado a las actuaciones judiciales iniciadas a partir del procedimiento policial.

Controles de tránsito en Cipolletti: retuvieron 34 vehículos y labraron 39 actas de contravención

Durante el fin de semana, la secretaría de Fiscalización, a través de la Dirección de Tránsito y en trabajo conjunto con la Policía de Río Negro, llevó a cabo controles vehiculares en Cipolletti, labrando un total de 39 actas de contravención.

Dichos operativos se realizaron de manera aleatoria en distintos puntos de la ciudad durante el fin de semana. Estas acciones se llevan a cabo frecuentemente con el objetivo preventivo de evitar accidentes, garantizar el estricto cumplimiento de las normas de tránsito y cuidar la seguridad de los vecinos.

A través de la Dirección de Tránsito se informó que se retuvieron 34 vehículos (16 autos y 18 motos) en el marco de las inspecciones desplegadas.

Del total de retenciones, 6 correspondieron a controles con test de alcoholemia positiva. En este sentido, la graduación más alta registrada durante la jornada alcanzó los 1,22 g/l.