Raúl Moyano fue visto por última vez el 12 de octubre en los Valles Calchaquíes. Gendarmería incorporó rescatistas especializados y retomaron los operativos aéreos.

Refuerzan la búsqueda del docente de 59 años desaparecido en un cerro de Tucumán: sumaron especialistas y operativos aéreos.

La búsqueda de Raúl Moyano , un docente jubilado de 59 años, continúa en el cerro Ñuñorco , en Tucumán, con un importante refuerzo de las fuerzas de seguridad y equipos especializados en rescate de alta montaña. El hombre desapareció el 12 de octubre , cuando realizaba una excursión en solitario por los Valles Calchaquíes.

En las últimas horas, el operativo sumó diez gendarmes especializados que llegaron desde La Rioja y San Antonio de los Cobres, en Salta. Además, la mejora de las condiciones climáticas permitió reactivar los rastrillajes aéreos con el helicóptero de la provincia.

El despliegue comprende distintos sectores de Tafí del Valle y El Mollar, donde los equipos trabajan para ampliar el área de búsqueda y encontrar alguna pista sobre el paradero del hombre.

Desapareció cuando comenzaba el descenso del cerro

Moyano inició el ascenso al cerro Ñuñorco el domingo 12 de octubre, cerca del mediodía. Según la reconstrucción de sus últimos movimientos, realizó la excursión solo y durante el recorrido mantuvo contacto con su familia a través de WhatsApp.

El docente llegó a enviar fotografías y videos de la travesía. Sin embargo, alrededor de las 17 fue su último mensaje: en esa comunicación indicó que comenzaba el descenso.

Desde entonces no volvieron a tener noticias de él. Ante la falta de contacto, su hijo realizó la denuncia que dio inicio al operativo de búsqueda.

Un operativo con refuerzos de varias provincias

Las tareas de rastrillaje se desarrollan por tierra y aire, con la participación de distintas fuerzas y organismos de emergencia.

Entre los equipos desplegados se encuentran Gendarmería Nacional, la Policía Federal Argentina, efectivos de la Policía de Tucumán, el grupo C.E.R.O., Bomberos Voluntarios, el Ejército y brigadistas de Catamarca.

Los diez especialistas en rescate de alta montaña que se incorporaron recientemente representan un nuevo refuerzo para avanzar en sectores de difícil acceso.

El director general de Fuerzas Especiales de Tucumán, Mariano Domínguez, confirmó que los equipos recorrieron los filos de montaña del sector sureste. También destacó que las mejores condiciones meteorológicas permitieron retomar los vuelos de reconocimiento.

Las condiciones extremas complicaron la búsqueda

Desde que comenzó el operativo, los rescatistas debieron enfrentar importantes dificultades climáticas, entre ellas tormentas intensas y temperaturas muy bajas.

La geografía del cerro y las condiciones propias de la alta montaña también representan un desafío para los equipos que trabajan en el lugar.

A 16 días de la desaparición, su hija Suyay brindó detalles del estado de los rastrillajes en diálogo con FM Latucumana 95.9. La joven explicó que, tras intensificar sin resultados las tareas en la zona de El Portugués, las patrullas reorientaron la búsqueda hacia el sector sureste costeando el río en El Indio y Las Calaveras, ante la hipótesis de que la densa niebla desorientó a su padre durante el descenso y lo llevó a buscar agua para hidratarse y sobrevivir.

Mientras continúan los rastrillajes, familiares, voluntarios y vecinos de la zona mantienen la expectativa de encontrar novedades sobre el paradero de Moyano. El hombre es oriundo del departamento Río Seco y actualmente reside en Río Negro.