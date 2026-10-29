La Policía de Tucumán continúa con un amplio operativo de búsqueda y rastrillaje en la zona de El Mollar, para dar con el paradero de Alfredo Raúl Moyano, quien permanece desaparecido.

En fotos: el extremo operativo a más de 3.000 metros para hallar al ex docente de Río Negro en el cerro Ñuñorco

El ex docente rionegrino es buscado desde hace más de una semana en el cerro Ñuñorco , en Tucumán, donde las autoridades ampliaron los rastrillajes para intentar localizarlo. La principal hipótesis es que Raúl Moyano se encuentre aislado en un sector de difícil acceso, sin posibilidades de desplazarse .

Moyano fue visto por última vez el lunes 12 de octubre, cuando emprendió una caminata para llegar a la cumbre del cerro Ñuñorco, ubicado a unos 3.300 metros sobre el nivel del mar.

A 16 días de la desaparición, su hija Suyay brindó detalles del estado de los rastrillajes en diálogo con FM Latucumana 95.9. La joven explicó que, tras intensificar sin resultados las tareas en la zona de El Portugués, las patrullas reorientaron la búsqueda hacia el sector sureste costeando el río en El Indio y Las Calaveras, ante la hipótesis de que la densa niebla desorientó a su padre durante el descenso y lo llevó a buscar agua para hidratarse y sobrevivir.

Para reforzar la labor que llevan adelante la Policía de Tucumán, Gendarmería, bomberos y baqueanos bajo la coordinación del voluntario Hernán Parajón, Suyay confirmó el arribo de rescatistas especializados provenientes de Mendoza con experiencia en alta montaña en el Aconcagua. Asimismo, la joven aprovechó los micrófonos de la emisora para despejar versiones encontradas y aclarar que el cuaderno con apuntes sobre primeros auxilios y supervivencia no fue hallado en el cerro, sino en el domicilio de su padre en Bariloche durante una mudanza, siendo aportado posteriormente como guía para los investigadores.

Atravesando este difícil momento en El Mollar con un embarazo de cuatro meses y bajo reposo médico, Suyay destacó la contención obstétrica y psicológica recibida por parte de las autoridades provinciales, así como el constante apoyo de la comunidad tucumana. "Quiero pedirle a la gente que sigan pidiendo por mi papá y que no dejen olvidada su situación hasta que lo podamos encontrar", concluyó emocionada, mientras las fuerzas de rescate ratifican que el operativo en el Ñuñorco no se detendrá.

Las fotos del operativo

“Lo probable y lo posible”

En medio de tanta incertidumbre, el método es lo que ordena la búsqueda. Hernán Parajón, presidente de la Fundación Cumbres Andinas y coordinador en el terreno, lo resumió así: “No es lo mismo lo probable que lo posible. Empezamos a trabajar en la zona de lo probable y después seguimos con el ejercicio de lo posible”. Solo hay dos certezas: que Moyano llegó a la cumbre y la ladera desde donde su celular se conectó a una antena. Todo lo demás son hipótesis.

Más de cien personas parten cada día desde un campamento a 3.100 metros, pero es la montaña la que decide si se puede subir. “El cerro está totalmente tapado”, advirtió Parajón, con nieve en las alturas, niebla cerrada y lluvia en la yunga.

“Mi amor, te estamos esperando”: el mensaje de Liliana a su esposo

Liliana Tunkiewiez envió un mensaje a Raúl Moyano a más de diez días de su desaparición en la zona de El Mollar.

“Mi amor, ya ocho años compartiendo tu compañerismo, amistad y consejos. Todos te estamos esperando”, escribió Liliana Tunkiewiez en una publicación dedicada a su pareja, Raúl Alfredo Moyano.

“Ocho años intensos, muchos proyectos... Necesito que sigamos cumpliendo muchos años más. Tu familia, la familia que ensamblaste, tus amistades; todos te estamos esperando”, agregó Liliana.