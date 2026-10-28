Encontraron en el barrio La Paz un Clío robado la semana pasada: Le habían cambiado las patentes

Vecinos alertaron que el auto estaba en la Entrada 23. La policía determinó que tenía pedido de secuestro. La Fiscalía ordenó restituirlo a su propietaria.

El Clío robado la semana pasada a una vecina de la calle Paraguay, apareció en un sector del barrio La Paz.

Un auto Renault Clío que había sido robado el jueves de la semana pasada de un domicilio de la calle Paraguay de Cipolletti apareció en el barrio La Paz de esta misma ciudad.

Vecinos del plan habitacional, donde se han registrado frecuentes hechos de inseguridad, se comunicaron con la policía para alertar que había aparecido un rodado sospechoso en la zona de la entrada 23.

Personal de la Comisaría 32, ubicada en el mismo conglomerado de departamentos, acudió al lugar y, efectivamente, se encontraron con el vehículo que se encontraba noblamente sucio de barro y con signos de abandono, aunque no se presentó su presunto titular.

Tenía pedido de secuestro

Al chequear su identificación de dominio los efectivos advirtieron que no se correspondía con los grabados de cristales. Al profundizar la indagación determinaron que el rodado registraba un pedido de secuestro por robo.

El hallazgo fue comunicado a la fiscal de turno, Laura Olea, quien dispuso una serie de medidas investigativas para sumar a la causa. Entre ellas pidió la intervención del Gabinete de Criminalística, cuyos integrantes realizaron trabajos periciales en busca de rastros y otros indicios que permitan avanzar en la búsqueda de los autores del robo.

Hasta el momento no hay personas detenidas ni sospechadas. Con posterioridad, la fiscal ordenó la entrega del vehículo a su propietaria.