Violenta disputa en Bariloche: una joven recibió un disparo y el presunto autor fue detenido

El ataque se produjo en medio de una disputa de larga data entre dos familias de Bariloche. El agresor habría utilizado un arma tipo tumbera.

Un joven fue herido de un disparo en medio de una disputa entre famlias de Bariloche.

Dos familias del este de Bariloche protagonizaron un nuevo episodio de violencia en el marco de una disputa que se prolonga desde hace tiempo. Una joven de 20 años recibió un disparo en una pierna y el presunto agresor fue detenido . Además, la madre del sospechoso sufrió un golpe en la cabeza durante el enfrentamiento.

El amanecer del martes se vio alterado por un nuevo episodio de violencia en Bariloche , donde integrantes de dos familias que mantienen un prolongado conflicto volvieron a enfrentarse. El saldo fue una joven herida de bala, otra mujer lesionada en la cabeza y un hombre detenido.

A las 8.20, la enfermera de un centro de salud comunitario del barrio La Habana , en el sudeste de la ciudad, alertó al sistema de emergencias 911 sobre una pelea en la vereda del establecimiento, en la que participaban varios individuos.

Casi en simultáneo, se recibieron numerosas llamadas que daban cuenta de la misma situación. Al llegar, los efectivos policiales encontraron a una joven con una herida sangrante en una pierna, producto del impacto de varios perdigones de escopeta.

A pocos metros, otra mujer presentaba una lesión importante en la cabeza, que habría sido provocada con un elemento contundente, presumiblemente un palo.

Las dos mujeres pertenecen a familias enfrentadas desde hace tiempo. Según la reconstrucción preliminar, el conflicto se habría desencadenado cuando un joven de 27 años que caminaba por la vía pública fue agredido desde el interior de una vivienda.

Tras ese episodio, el hombre se dirigió a su casa, tomó un arma de fabricación casera, la cargó y regresó al domicilio desde el que, según se investiga, había partido la agresión.

Al llegar, efectuó un disparo que hirió a una joven de 20 años que se encontraba en una vivienda de la calle San Lucas, lindera con el centro de salud.

La detención del sospechoso

Cuando arribaron los móviles policiales, el sospechoso todavía tenía el arma en sus manos. En ese momento, apuntó hacia uno de los patrulleros e intentó efectuar un nuevo disparo. De acuerdo con las primeras estimaciones, el mecanismo del arma casera habría fallado.

En paralelo, la madre del presunto agresor se presentó en la vivienda de la otra familia para reclamar por el ataque que, según sostenía, había sufrido su hijo. Allí fue golpeada en la cabeza con un objeto contundente, posiblemente un trozo de madera.

Los efectivos intervinieron y detuvieron al hombre señalado como autor del disparo. Durante el procedimiento, constataron que llevaba oculto entre sus prendas un dispositivo de fabricación casera (tumbera), confeccionado a partir de un caño de gas y cargado con un cartucho de escopeta.

La joven herida recibió asistencia en el centro de salud, mientras que la madre del detenido fue trasladada a un centro médico para su atención.

En el marco de la investigación, el fiscal Facundo D’Apice solicitó al juez de turno órdenes de allanamiento para las dos viviendas involucradas: la del hombre detenido y la de la joven que recibió el disparo.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron proyectiles de distintos calibres y otros elementos de interés para la causa.

El detenido quedó alojado en la Subcomisaría 80, con jurisdicción en ese sector de la ciudad. La causa fue caratulada, en principio, como lesiones con arma de fuego y atentado contra la autoridad.