La agredió porque recibió reacciones a una foto que publicó en redes sociales
La pareja estaba en Bariloche cuando se produjo el episodio de violencia. La mujer corrió a una comisaría para denunciarlo. El hombre terminó detenido.
Una mujer fue víctima de una agresión física por parte de su pareja luego de publicar una fotografía en redes sociales y recibir reacciones de sus seguidores. El episodio ocurrió en Bariloche, donde ambos se encontraban de paseo, aunque son oriundos de Villa La Angostura.
De acuerdo con la información del caso, el hombre advirtió que varios usuarios habían reaccionado a la publicación de su pareja y, a partir de esa situación, comenzó a agredirla físicamente.
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El ataque se produjo en el interior de la vivienda donde se encontraban. Allí, el sujeto la golpeó, la arrojó al piso y la insultó, en un episodio de violencia de género que terminó cuando la mujer consiguió escapar.
Detenido por violencia de género
Una vez fuera del inmueble, la víctima corrió hasta la dependencia policial más cercana con la intención de radicar la denuncia y pedir ayuda.
Sin embargo, el agresor fue detrás de ella y llegó hasta la misma unidad policial. La presencia del hombre en el lugar permitió que los efectivos intervinieran y finalmente lo detuvieran.
El caso quedó en manos de las autoridades judiciales correspondientes, que deberán determinar las circunstancias del episodio y las medidas a adoptar. Modificar el estilo de negritas Si prefieres destacar menos palabras o enfocar el texto para otro tipo de público.
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