La agredió porque recibió reacciones a una foto que publicó en redes sociales

La pareja estaba en Bariloche cuando se produjo el episodio de violencia. La mujer corrió a una comisaría para denunciarlo. El hombre terminó detenido.

La mujer fue víctima de un caso de violencia de género luego de subir fotos a sus redes sociales.

Una mujer fue víctima de una agresión física por parte de su pareja luego de publicar una fotografía en redes sociales y recibir reacciones de sus seguidores. El episodio ocurrió en Bariloche , donde ambos se encontraban de paseo, aunque son oriundos de Villa La Angostura .

De acuerdo con la información del caso, el hombre advirtió que varios usuarios habían reaccionado a la publicación de su pareja y, a partir de esa situación, comenzó a agredirla físicamente .

El ataque se produjo en el interior de la vivienda donde se encontraban. Allí, el sujeto la golpeó, la arrojó al piso y la insultó , en un episodio de violencia de género que terminó cuando la mujer consiguió escapar.

La víctima de violencia de género denunció la agresión y su pareja fue detenida.

Detenido por violencia de género

Una vez fuera del inmueble, la víctima corrió hasta la dependencia policial más cercana con la intención de radicar la denuncia y pedir ayuda.

Sin embargo, el agresor fue detrás de ella y llegó hasta la misma unidad policial. La presencia del hombre en el lugar permitió que los efectivos intervinieran y finalmente lo detuvieran.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales correspondientes, que deberán determinar las circunstancias del episodio y las medidas a adoptar. Modificar el estilo de negritas Si prefieres destacar menos palabras o enfocar el texto para otro tipo de público.