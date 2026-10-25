Descartaron un par de medias en un operativo policial y sorprendió lo que encontraron adentro

Varias personas escaparon de un domicilio allanado por la policía. En las inmediaciones aparecieron las prendas con su curioso contenido. No hubo detenidos.

Los envoltorios con cocaína secuestrados en el procedimiento realizado en un barrio de Viedma.

En un allanamiento realizado en el barrio 22 de Abril de Viedma policías de la Comisaría 38°secuestró un total de 317 gramos de cocaína, distribuidos en envoltorios y paquetes hallados en distintos sectores de la vía pública.

Durante el procedimiento, algunas personas escaparon del inmueble y descartaron envoltorios sospechosos, por lo que intervino personal de la Delegación de Toxicomanía para realizar las pruebas de campo, informaron fuentes de la fuerza rionegrina.

Los efectivos encontraron dosis de la droga dentro de una media negra en las inmediaciones de la esquina de las calles 29 y 14. Pero en otra media de color blanco, que descartaron en un terreno baldío ubicado en la calle 14 al 1000, detectaron una mayor cantidad de la misma sustancia.

En tanto que, en una vivienda situada a pocos metros, en la calle 14 al 1015, secuestraron 19 gramos de una sustancia blanca que dio negativo para cocaína. La Fiscalía Federal dispuso el secuestro de todos los elementos. No se informó acerca de personas detenidas.

Cocaína y marihuana en Cinco Saltos

En el marco del Operativo Saturación desplegado en Cinco Saltos, efectivos policiales demoraron a dos personas durante la madrugada de este viernes y secuestraron envoltorios con sustancias presumiblemente estupefacientes. El procedimiento se realizó alrededor de las 3:30 sobre la calle Alberti, entre Martín Fierro y Perito Moreno, como parte de los controles preventivos reforzados en distintos sectores de la ciudad.

Según se pudo establecer, un hombre y una mujer intentaron ingresar a un inmueble al advertir el paso del móvil policial, por lo que fueron interceptados por los uniformados. Durante las requisas realizadas en presencia de testigos, los efectivos encontraron en poder del hombre dos recipientes plásticos de una tradicional golosina que viene acompañada por un juguete, que contenían 14 envoltorios con una sustancia en polvo blanquecina, compatible con cocaína.

Tras un operativo de saturación en Cinco Saltos, demoraron a personas que transportaban cocaína y marihuana.

Por otra parte, en una riñonera que llevaba la mujer se hallaron otros tres envoltorios con una sustancia vegetal verde, presumiblemente marihuana. Debido a las condiciones climáticas y al estado del terreno, las actuaciones continuaron en la Comisaría 7°, donde se realizaron las actas correspondientes y el registro fotográfico de los elementos secuestrados.

Además, durante un control de seguridad al ingresar el hombre al sector de calabozos, se detectaron nuevos envoltorios con una sustancia similar a la encontrada anteriormente, por lo que intervino personal de la División Toxicomanía.

Ambas personas quedaron demoradas a disposición de la autoridad judicial competente, en el marco de actuaciones por presunta infracción a la Ley 23737, que sanciona la tenencia y venta de estupefacientes. Asimismo, durante el operativo preventivo desarrollado en la ciudad, otros tres hombres fueron demorados con el objetivo de establecer fehacientemente sus identidades.