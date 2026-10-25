Con perros antinarcóticos, la Policía desplegó intensos controles en las rutas de Río Negro

Los operativos incluyeron inspecciones de colectivos, automóviles, equipajes y documentación en distintos puntos para prevenir delitos.

La Policía de Río Negro desplegó un operativo de control antinarcóticos en rutas de la provincia.

La Policía de Río Negro desplegó una serie de operativos antidrogas y controles vehiculares en distintos corredores viales de la provincia. Los procedimientos incluyeron inspecciones de colectivos, automóviles particulares, equipajes y mercadería transportada, con la participación de unidades especializadas.

Las tareas preventivas se desarrollaron en el Valle Inferior, Valle Medio y la Zona Andina, mediante un trabajo coordinado entre diferentes divisiones policiales. El objetivo principal fue detectar posibles delitos, identificar sustancias ilegales y verificar la documentación de los vehículos.

El despliegue estuvo organizado en el marco de las acciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, que busca fortalecer la prevención del delito mediante controles simultáneos en distintos puntos estratégicos de circulación.

Perros entrenados para detectar drogas en las rutas

Uno de los aspectos centrales de los procedimientos fue la participación de efectivos de Toxicomanía y la Sección Canes, que trabajaron de manera conjunta para detectar posibles traslados de estupefacientes por los corredores viales provinciales.

Los perros especialmente entrenados participaron en las inspecciones de vehículos, equipajes y cargas transportadas. Su intervención permitió incorporar herramientas específicas para identificar la posible presencia de sustancias ilegales durante los controles realizados por los efectivos policiales.

Los procedimientos también alcanzaron a colectivos de pasajeros y vehículos particulares, dos modalidades de transporte que circulan habitualmente por las rutas rionegrinas. Los agentes verificaron pertenencias y mercadería con el objetivo de identificar eventuales irregularidades.

La participación de distintas unidades permitió ampliar el alcance de las inspecciones y desarrollar tareas complementarias. Mientras algunos efectivos se concentraron en la detección de drogas, otros realizaron controles de identificación y documentación vehicular.

Controles de documentación y vehículos

En paralelo, personal de la División Sustracción de Automotores participó de los operativos mediante verificaciones destinadas a detectar posibles irregularidades relacionadas con la identificación de los rodados y la documentación presentada por sus conductores.

Estas tareas estuvieron acompañadas por efectivos de Seguridad Vial, quienes colaboraron con la organización de los controles y la supervisión de la circulación en los sectores donde se desplegaron los procedimientos preventivos.

El trabajo conjunto permitió abordar diferentes aspectos vinculados con la seguridad pública, desde la posible circulación de estupefacientes hasta la prevención de delitos relacionados con vehículos y documentación irregular.

Operativos simultáneos en distintas regiones de Río Negro

Los procedimientos se desarrollaron en sectores del Valle Inferior, Valle Medio, El Bolsón y San Carlos de Bariloche, con la intervención de personal especializado perteneciente a distintas dependencias de la Policía provincial.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron el carácter preventivo de estas acciones, orientadas a fortalecer la presencia policial en las rutas y mejorar la capacidad de detección de posibles actividades delictivas.