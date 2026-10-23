Operativo antidrogas: secuestraron cocaína y marihuana y demoraron a cinco personas

La Policía interceptó a un hombre y una mujer durante un patrullaje nocturno. En la requisa encontraron varias dosis de droga ocultas entre sus pertenencias.

Tras un operativo de saturación en Cinco Saltos, demoraron a personas que transportaban cocaína y marihuana.

Un operativo policial de prevención realizado durante la madrugada en Cinco Saltos terminó con el secuestro de cocaína y marihuana , además de la demora de cinco personas . Dos de ellas quedaron vinculadas a una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

El procedimiento se desarrolló en el marco de un Operativo Saturación , una modalidad de intervención que contempla recorridas preventivas, identificación de personas y controles policiales en distintos sectores de la ciudad para detectar posibles actividades delictivas.

El episodio ocurrió alrededor de las 3:38 de la madrugada, sobre calle Alberti, cuando efectivos policiales observaron a dos personas que intentaron ingresar rápidamente a un inmueble después de advertir la presencia de un patrullero.

La actitud llamó la atención de los uniformados, quienes decidieron interceptarlos para realizar una identificación. Se trataba de un hombre de 42 años y una mujer de 25, quienes fueron sometidos a un procedimiento preventivo.

Encontraron cocaína y marihuana durante el control

Durante la requisa, los efectivos encontraron entre las pertenencias del hombre dos envases plásticos que contenían 14 dosis de cocaína. El hallazgo motivó la intervención policial para preservar los elementos y avanzar con las actuaciones correspondientes.

En tanto, al inspeccionar una riñonera que llevaba la mujer, los agentes descubrieron varios envoltorios con marihuana. Ambos hallazgos quedaron incorporados al procedimiento por presunta infracción a la normativa nacional que regula los estupefacientes.

Debido a las condiciones climáticas y al estado del terreno, los uniformados resolvieron trasladar las actuaciones a la dependencia policial, donde continuaron con la confección de las actas de secuestro y el registro fotográfico.

Ocultaba más cocaína entre sus prendas

Sin embargo, el procedimiento tuvo un nuevo episodio cuando el hombre fue trasladado al sector de calabozos. Durante el cacheo de seguridad, los efectivos detectaron que todavía llevaba elementos ocultos entre sus prendas de vestir.

Al revisar sus pertenencias, encontraron más bagullos de nylon con cocaína, que no habían sido detectados durante la primera intervención. Este segundo hallazgo amplió el secuestro de sustancias realizado durante el operativo de madrugada.

Ante esta situación, se convocó a personal especializado de la División Toxicomanía, que intervino para continuar con las actuaciones correspondientes y establecer las características de las sustancias encontradas durante los controles realizados por los efectivos.

Los dos involucrados quedaron demorados por presunta infracción a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes y a disposición de la autoridad judicial competente, que deberá determinar los próximos pasos de la investigación.

Otros tres hombres fueron demorados

En paralelo, durante el mismo Operativo Saturación, la Policía demoró a otros tres hombres con el objetivo de acreditar sus identidades, como parte de las tareas preventivas desplegadas durante la madrugada en diferentes sectores de la localidad.

Estas últimas intervenciones fueron de carácter identificatorio y no se informó que los tres hombres estuvieran vinculados con el secuestro de drogas.