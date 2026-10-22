Personal policial y de criminalística de la provincia de Río Negro trabajan desde ayer para terminar de esclarecer de quién son los restos humados hallados en el puesto rural.

De quién son los restos humanos hallados en un puesto rural cercano al paraje El Arroyón.

La preocupación de los vecinos por la ausencia de un hombre terminó con un macabro hallazgo en el sector Los Hornos, en El Arroyón el pasado miércoles. El cuerpo fue encontrado en el patio de una vivienda , en avanzado estado de descomposición, luego de que advirtieran que hacía aproximadamente dos semanas no lo veían.

Este jueves pudo conocerse la identidad del puestero. Las fuentes consultadas indicaron que se trataría de Rubén Enriqueza Izasa , un hombre de 70 años o más, que hacía unas dos décadas que se encontraba radicado en el lugar.

Si bien el paso siguiente es esperar la realización de la autopsia y su posterior resultado e informe, todo parece indicar que el hombre murió por causas naturales. El cuerpo fue hallado en la cocina que da al fondo de la casa. Las heridas que se encontraron en el cuerpo habrían sido producidas por animales carroñeros o los mismos perros que se encontraban en el puesto.

Qué se sabe del hallazgo

Respecto de la reconstrucción de los hechos, se confirmó que el hallazgo fue producto de una denuncia que realizó un vecino en la comisaría 7° porque llevaba tiempo sin ver al homobre. Esto, le resultó extraño y decidió dar aviso al personal policial. Luego, el móvil llegó al lugar y fue en ese momento cuando los uniformados encontraron el cuerpo en avanzado estado de descomposición y con las laceraciones mencionadas.

Sin embargo, no encontraron signos de violencia: no había más desorden que el esperable en la vivienda de un hombre que vivía solo y tenía problemas de alcoholismo. El televisor estaba encendido y aparentemente no faltaba nada.

Izasa vivía solo en el puesto. En 2011 se había inscripto en el primer relevamiento poblacional que se efectuó en El Arroyón, con el objeto de comenzar a regularizar la propiedad.

Según algunos allegados, era nacido en Cinco Saltos; pasó su infancia en Allen y tras la muerte de su madre regresó con sus hermanos a la localidad. Más tarde se instaló en el paraje para dedicarse a la cría de animales de granja.

Intervino la Fiscalía de Cinco Saltos

En el lugar trabajaron la fiscal Judith Saccomandi y la fiscal adjunta Daniela Ramírez, junto con personal del Gabinete de Criminalística y efectivos policiales del destacamento de Lago Pellegrini.

Los equipos realizaron las primeras tareas para avanzar en la investigación y determinar las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.