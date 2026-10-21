El chico salió a buscar una pelota cuando fue embestido por un Ford Focus. El conductor escapó, pero la Policía lo interceptó tras seguirlo con cámaras.

Atropelló a un nene de 6 años, se fugó y lo encontraron en Cipolletti: estaba alcoholizado. Foto: Gentileza.

Un nene de 6 años fue atropellado por un automovilista que escapó del lugar y terminó interceptado por la Policía en Cipolletti . Cuando lograron localizarlo, el test de alcoholemia dio positivo y la Fiscalía dispuso imputarlo por lesiones graves.

El hecho ocurrió el sábado y movilizó a efectivos policiales, operadores de videovigilancia y personal de emergencias. La búsqueda se inició después de un llamado que alertó sobre el choque y aportó las primeras características del vehículo involucrado: un Ford Focus blanco con tres ocupantes .

De acuerdo con los primeros datos aportados por el padre del niño, el chico estaba jugando al fútbol cuando la pelota se le escapó hacia la calle. Al salir a buscarlo, fue embestido por el automóvil y cayó a varios metros de distancia.

Una médica que se encontraba en el lugar brindó las primeras referencias sobre su estado y advirtió que el menor manifestaba dolor en la zona dorsal. Ante la situación, se dio intervención a la Comisaría 24° y se solicitó una ambulancia del SIARME para asistirlo.

Estefania Petrella

El conductor dijo que iba a estacionar, pero escapó

Tras el impacto, el automovilista descendió del vehículo y manifestó que iba a estacionar. Sin embargo, según la reconstrucción inicial de testigos, no permaneció en el lugar y se fugó.

El aviso policial indicaba que el Ford Focus blanco había tomado por calle Don Bosco en dirección norte. Con esos datos, se puso en marcha un operativo para identificar el rodado y dar con su conductor.

Las cámaras fueron clave para encontrar el auto

La búsqueda involucró a efectivos policiales y operadores del sistema de videovigilancia. A partir de las características del vehículo y de la información sobre su recorrido, revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad.

Durante el seguimiento detectaron un Ford Focus similar en la intersección de Arenales y Don Bosco. Los registros permitieron reconstruir parte de su desplazamiento y transmitir la información al personal de prevención.

Finalmente, los efectivos lograron interceptar el automóvil y demorar al conductor.

Dio positivo en alcoholemia

Una vez localizado el vehículo, intervino personal de Seguridad Vial para realizarle el test de alcoholemia al automovilista. La prueba dio resultado positivo, un dato que se incorporó a las actuaciones judiciales.

Por la gravedad de las lesiones sufridas por el niño, la Fiscalía informó que se va a iniciar la investigación y ordenó un peritaje sobre el Ford Focus para avanzar en la reconstrucción del siniestro.

La investigación deberá determinar las circunstancias del atropello y establecer las responsabilidades penales correspondientes.