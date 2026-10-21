Robaron en una casa en Fernández Oro y las pistas condujeron a los investigadores a Neuquén

Dos ladrones en una camioneta cometieron el hecho. Cámaras públicas y privadas los filmaron. En la capital neuquina secuestraron el rodado que habrían utilizado en el hecho.

Policías de la Brigada de Cipolletti y de la Comisaría de Fernández Oro junto a efectivos de Neuquén secuestraron en esa ciudad la camioneta que habrían utilizado los ladrones.

Efectivos de la Policía rionegrina secuestraron una camioneta en un allanamiento realizado en Neuquén por el robo a una vivienda de Fernández Oro. También encontraron un arma de fuego, pero la causa que se inició será tramitada por la Justicia de la vecina provincia.

El operativo, realizado vía exhorto y con el apoyo de la policía de la vecina provincia, fue ejecutado el último lunes por personal de la Comisaría 26 y del Cuerpo de Investigaciones de Cipolletti, en una vivienda del barrio Boquet Roldán , de la capital neuquina.

Hay dos hombres sospechados de haber participado en el hecho, aunque aún no le formularon los cargos, pese a que se considera que el procedimiento arrojó resultados positivos, además de haber recabado indicios relevantes para avanzar en una acusación formal. Fuentes del Ministerio Público indicaron que aún están en la etapa de averiguaciones preliminares, y que restan medidas de prueba que realizar.

El robo se produjo días atrás en Fernández Oro, donde dos hombres jóvenes, a bordo de una Toyota Hilux, irrumpieron en una vivienda tras barretear una puerta, y robaron artefactos electrónicos, como una consola de juegos y una computadora.

El damnificado hizo la denuncia en la Comisaría local y brindó precisiones acerca de los autores y, puntualmente del vehículo en que se movilizaban. Flamante, con vidrios polarizados, llantas deportivas y antivuelco cromado, entre los detalles más destacados.

La investigación contó con el aporte de imágenes de cámaras de seguridad de propiedades vecinas, que ratificaron los primeros datos brindados. Pero además también sumaron las filmaciones captadas por el sistema 911 RN Emergencia, que tomaron el ingreso del rodado a la ciudad en el horario que se cometió el hecho.

En los videos también pudieron distinguir el dominio del rodado, por lo que pidieron informes de titularidad. Fue una gestión de suma relevancia, porque a través de esa información recibida arribaron al domicilio de Neuquén, que fue allanado por orden del fiscal Guillermo Ibáñez, a cargo de la pesquisa.

En el lugar encontraron la camioneta sospechada de haber sido utilizada por los ladrones, la que fue secuestrada por la Justicia rionegrina para la realización de pericias. También hallaron un revólver calibre 9 mm color plateado y cachas de plástico color negro, con varias municiones. El arma generó otra causa que será tramitada por la Justicia neuquina. En tanto que no dieron con los elementos robados en la casa de Fernández Oro.

Mamelucos refractarios

La policía de Fernández Oro informó que, en la denuncia, el damnificado consignó que los ladrones habrían vestido mamelucos azules con cintas refractarias y que en el procedimiento en Neuquén incautaron prendas de vestir de similares características con logos del EPAS -Entre Provincial de Agua y Saneamiento-, de la vecina provincia. Otro indicio que sostendría las sospechas contra ambos hobres.