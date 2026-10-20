La Fiscalía ordenó detener al sospechoso por tentativa de homicidio seguida de incendio. Está identificado y permanece prófugo tras escapar de la Policía.

Brutal ataque en Cinco Saltos: golpeó a tres personas, incendió una casa y ahora lo buscan. Foto: Gentileza.

Un violento episodio ocurrido en Cinco Saltos derivó en una intensa búsqueda policial: un hombre está acusado de agredir a varias personas dentro de una vivienda, provocar un incendio y escapar antes de que los efectivos pudieran detenerlo. La Fiscalía ordenó su detención en una causa por tentativa de homicidio seguida de incendio.

La investigación reúne una serie de incidentes que habrían comenzado con disturbios y una persecución policial, y que horas después continuaron con un incendio en una casa de calle Viedma al 500 . Tres personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas al hospital local.

La intervención policial comenzó cerca de la medianoche , cuando efectivos de la Comisaría 7° recibieron un alerta por disturbios en calle Viedma al 500. Al llegar junto con personal del COER, observaron a un hombre que apuntaba contra los uniformados y escapó.

Poco después, a pocos metros del lugar, los policías intentaron identificar al conductor de un Volkswagen Gol Trend. Al advertir la presencia de los efectivos, el joven realizó una maniobra marcha atrás y chocó contra tres vehículos estacionados.

El episodio dio lugar a un operativo de búsqueda en el que participaron el COER, distintas unidades policiales y personal del destacamento del Lago Pellegrini.

El automóvil fue localizado sobre la Ruta Provincial 70, cerca del puente del Arroyón. Sin embargo, el conductor abandonó el rodado y escapó a pie. Los rastrillajes realizados durante la madrugada no permitieron encontrarlo.

En el interior del vehículo, los policías encontraron una pistola Bersa, que fue incorporada a la investigación. Además, los propietarios de los vehículos dañados manifestaron su intención de iniciar acciones penales.

Tres personas heridas y una vivienda incendiada

Horas más tarde, alrededor de las 5:50, un llamado al 911 RN Emergencias alertó sobre un incendio en una vivienda de calle Viedma al 500.

Cuando los efectivos llegaron, encontraron a tres personas que habían logrado salir del inmueble y presentaban distintas lesiones. Dos hombres tenían heridas sangrantes en la cabeza y uno de ellos también presentaba una lesión en un brazo. Una mujer, por su parte, tenía manchas similares a sangre en el rostro.

Una ambulancia trasladó a los tres al hospital local para recibir atención médica, mientras dos dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaban para controlar el fuego.

La Policía preservó la vivienda para resguardar posibles evidencias y convocó al Gabinete de Criminalística. La Fiscalía también intervino para impartir las directivas de la investigación.

Las denuncias que complican al sospechoso

En las entrevistas realizadas por los efectivos, dos de los heridos denunciaron que habían sido atacados dentro de la casa por un hombre al que conocían.

Según sus declaraciones, el agresor habría utilizado una herramienta metálica para golpearlos en la cabeza y luego habría iniciado el incendio antes de retirarse del lugar.

Los denunciantes también señalaron que existían diferencias previas con el sospechoso y que, durante los días anteriores, se habían registrado amenazas y daños en la vivienda.

Estos testimonios forman parte de las actuaciones que buscan reconstruir la secuencia de los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

Ordenaron detenerlo y continúa la búsqueda

Ante la gravedad de los episodios denunciados, el Ministerio Público Fiscal dispuso la detención del hombre, que ya está identificado. La causa fue caratulada como tentativa de homicidio seguida de incendio.

Mientras continúan los rastrillajes para localizarlo, la Policía trabaja junto con la Fiscalía en la recolección de pruebas y el esclarecimiento de los distintos hechos ocurridos en Cinco Saltos.

Por el momento, el sospechoso permanece prófugo.