Enfocar pasó por Cinco Saltos y ya entregó 17.000 lentes gratis en Río Negro: dónde estará ahora.

El programa realizó 2.000 atenciones y entregó 1.800 anteojos gratuitos en Cinco Saltos. La próxima campaña comenzará el 20 de octubre en Roca.

El programa Enfocar pasó por Cinco Saltos y alcanzó un nuevo objetivo en Río Negro: ya lleva entregados 17.000 lentes gratuitos en distintas localidades de la provincia. Durante su última campaña, el equipo realizó 2.000 atenciones y distribuyó 1.800 anteojos sin costo para facilitar el acceso a la salud visual.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno provincial, busca acercar controles y soluciones visuales a vecinos que tienen dificultades para acceder a este tipo de servicios. Tras finalizar su recorrido por Cinco Saltos , el operativo ya tiene un nuevo destino confirmado: General Roca.

Durante las jornadas en Cinco Saltos, vecinos y vecinas pudieron acceder a controles visuales y recibir anteojos gratuitos, en un operativo orientado a mejorar la calidad de vida y facilitar el cuidado de la salud.

Marcela Floridia, referente del programa, destacó la respuesta de la comunidad y el trabajo conjunto para concretar la campaña.

“Fue realmente un éxito, la gente se fue muy conforme y en algunos casos emocionada”, expresó. También resaltó el acompañamiento de los ministerios de Salud y Educación y del municipio, tanto en la atención como en la organización de cada jornada.

Cuándo vuelve Enfocar y dónde será la próxima campaña

Después de su paso por Cinco Saltos, el programa continuará su recorrido por la provincia. La próxima campaña comenzará el 20 de octubre en General Roca, donde el equipo volverá a brindar controles visuales y anteojos gratuitos.

La iniciativa apunta a ampliar el acceso a estos servicios en distintas localidades rionegrinas, especialmente entre quienes encuentran dificultades para afrontar los costos de una consulta o de los anteojos.

Un programa que ya entregó 17.000 anteojos en Río Negro

Con los resultados de la última campaña, Enfocar alcanzó los 17.000 lentes entregados en la provincia. El programa busca reducir las barreras de acceso a la salud visual mediante operativos territoriales que acercan atención y anteojos a distintas comunidades.

El recorrido continuará en General Roca, con nuevas jornadas destinadas a facilitar los controles y dar respuesta a las necesidades visuales de la población.

Continuidad de una política pública sanitaria de gran impacto

El programa impulsado por el Gobierno de Río Negro se consolidó como una de las herramientas de asistencia directa con mayor despliegue territorial en la provincia. En lo que va de su recorrido por los diferentes municipios rionegrinos, la iniciativa ya superó la cifra histórica de 18.000 atenciones y controles oftalmológicos realizados, alcanzando además la entrega gratuita de más de 15.000 lentes.

Una correcta graduación visual influye directamente en la disminución del fracaso escolar durante la infancia y adolescencia, al mismo tiempo que devuelve autonomía en las actividades cotidianas a los adultos y personas con discapacidades motrices o cognitivas. Las autoridades estiman que, pese a los ajustes de cupos, el paso por Cinco Saltos culminará con una cifra superior a los 1.200 anteojos distribuidos de forma totalmente gratuita.