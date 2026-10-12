Demoraron a cuatro menores que andaban armados y en un auto robado en Buenos aires

Una amenaza con armas movilió un impresionante operativo policial. Atraparon a los sospechosos en una estación de servicios de Cipolletti. Interviene la SENAF.

El operativo policial se realizó en la estación de servicios YPF ubicado en la esquina de las calles Pacheco y Lisandro de la Torre.

Una alerta por amenazas con armas de fuego movilizó un operativo policial en Cipolletti, que terminó la demora de cuatro menores, con la incautación de dos armas de fuego, municiones y vainas servidas. El procedimiento permitió, además, detectar que el Renault Logan en el que se movilizaban los sospechosos, tenía secuestro vigente solicitado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

La intervención de la fuerza se produjo cuando efectivos de la Comisaría 4°, con la colaboración de personal de BMA, la Comisaría 24° y el Destacamento 114°, implementaron un cerrojo policial para localizar e interceptar el vehículo denunciado.

La búsqueda terminó en una estación de servicio ubicada en Pacheco y Lisandro de la Torre, en uno de los principales accesos a la ciudad, donde se realizó un operativo que sorprendió por la cantidad de patrulleros y uniformados que se movilizaron. En ese establecimiento comercial, donde siempre se observa habitualmente un intenso movimiento de clientes, los efectivos identificaron a los cuatro ocupantes del rodado y avanzaron con las verificaciones correspondientes para establecer la situación del vehículo.

De donde venía el vehículo

Fue entonces cuando surgió un dato clave: el Renault registraba un pedido de secuestro vigente emitido por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en agosto, en una causa por hurto agravado de un vehículo en la vía pública.

A partir de ese hallazgo, el procedimiento sumó una nueva línea de investigación. Ya no se trataba solamente de esclarecer la alerta que había motivado el despliegue policial, sino también de determinar las circunstancias en las que el auto llegó a Río Negro y quiénes estaban vinculados con su tenencia, destacaron fuentes de la institución policial.

La sede de la SENAF en Cipolletti, ubicada en la calle 9 de Julio casi 25 de Mayo. Estefanía Petrella

Con la intervención del Gabinete de Criminalística, convocados para realizar el trabajo pericial, los efectivos secuestraron dos armas de fuego calibre 22, municiones y vainas servidas. Estos elementos quedaron incorporados a las actuaciones para su análisis, mientras la investigación deberá establecer si existe alguna relación entre las armas y las amenazas que dieron origen al operativo.

La Fiscalía de turno dispuso actuaciones por "portación ilegal de arma de fuego y encubrimiento agravado" respecto del conductor. El vehículo quedó secuestrado y se dio intervención a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), debido a que los ocupantes identificados eran menores de edad.