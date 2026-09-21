La familia de la chica que denunció al novio por una brutal paliza pide justicia: "Basta de violencia de género"

El acusado estuvo desaparecido varias horas en la Isla Jordán. Se presume que este martes le formularán los cargos. La chica sufrió graves heridas y fue hospitalizada.

Soto desapareció el domingo en la Isla Jordán luego de ser denunciado por su novia. Hubo un gran operativo de búsqueda, con efectivos policiales y Prefectura. El lunes por la mañana lo encontraron.

La desaparición de Rodrigo Soto que movilizó un mayúsculo operativo de búsqueda en la margen sur de la Isla Jordán tuvo un sorprendente giro al quedar expuesto que antes de ausentarse el joven había sido denunciado por agredir violentamente a su novia, Melina González.

Tras ser encontrado deambulando por la zona de bardas cercana a la Cueva del León , donde se presume que pasó la noche, Soto, de 26 años, fue detenido y se estima que en el transcurso de este martes le formularán los cargos.

Desde la familia de la víctima, de 19 años de edad que debió ser asistida en el hospital local por las graves heridas que sufrió en el rostro y en otras partes del cuerpo, pidieron que la Justicia investigue y determine las responsabilidades establecidas en la Ley.

“Basta de violencia de género”, reclamaron en un comunicado público. La agresión, según se precisó, se produjo el domingo por la madrugada en el exterior de un boliche bailable al que había concurrido la pareja. La brutal reacción del sujeto se habría desatado cuando la chica saludó a un conocido.

Pero además afirman que no es la primera vez que la maltrata, pero que nunca habían acudido a las autoridades. Aunque aclaran que esta vez el grado de hostilidad y la severidad de los golpes le provocaron lesiones que pusieron en serio riesgo su salud. Puntualmente mencionaron traumatismos en la zona de la columna vertebral, aunque una serie de fotos difundida muestran que Melina sufrió también graves lastimaduras en la cara, con cortes e inflamaciones. Destacaron que con la exposición buscan “visibilizar la gravedad de la situación”.

“La violencia de género no debe ser naturalizada ni silenciada. Se solicita que el caso sea investigado y que se determinen las responsabilidades correspondientes conforme a la ley. Todos aportamos un poco difundiendo la verdad y ya basta de violencia de género”, enfatizaron en el texto dado a conocer.

“Esto no puede quedar así”

El hallazgo de Soto en buen estado generó tranquilidad entre sus allegados y buena parte de la comunidad, ya que cundió el temor porque en el sector donde había desaparecido abundan los peligros tanto por el río Negro como por lo abrupto del paisaje, con bardas y cañadones profundos.

La familia de Melina también recibió bien la noticia con alivio, dado que entendían las horas de sufrimiento que atravesaron sus padres y amigos por la ausencia del muchacho.

Sin embargo, Miguel, el hermano de Melina, resaltó que les causó disgustos los comentarios que se publicaron en las redes sociales, en los que buscaron minimizar el castigo que padeció la joven y el “todo se puede arreglar”.

“Me hizo dar mucha impotencia lo que se está publicando. Esto no puede ser perdonado así nomás. Esto no puede quedar así”, enfatizó el vecino. Remarcó que tienen conocimiento que esta fue la tercera vez que la agrede físicamente. En la primera ocasión no se enteraron en el momento, pero la segunda sí. Melina le pidió a su papá que no hiciera la denuncia, y le aseguró que iba a cortar la relación definitivamente. Pero cinco meses después volvieron de nuevo.

Resaltó que la familia seguirá de cerca la causa judicial para que se profundice la investigación y se determine el castigo que le corresponda a Soto.

Como fueron las últimas horas

Melina y Soto salieron a un boliche el sábado por la noche. Cuando se retiraban, ya madrugada del domingo, la chica saludó a un conocido, y eso enfureció al joven. Discutieron y luego le habría dado una andanada de golpes. Después subió a su auto y desapareció.

A las horas el vehículo apareció en inmediaciones de la Cueva del León, en la margen sur de la Isla Jordán. La Policía puso en marcha un operativo de búsqueda con la participación de efectivos de la Comisaría 4ta, Brigada Rural, la Montada -que tiene base en la Isla, la División Canes y el Gabinete de Criminalística.

Las tareas fueron coordinadas por el fiscal Martín Pezzetta, quien quedó a cargo de la investigación. Como no detectaron rastros de él el domingo, este lunes se sumó personal de Prefectura Naval, que recorrió el río en embarcaciones. A media mañana lograron encontrar al muchacho. Estaba descalzo, con pantalón corto y visiblemente extenuado. Luego de ser sometido a un control médico fue trasladado a la unidad policial. La causa por las agresiones a la joven arrojará novedades en la audiencia de formulación de cargos prevista para este martes.