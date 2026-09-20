Buscan a un joven en la Isla Jordán: Dejó su auto en la Cueva del León y desapareció

Intenso operativo para encontrar a Rodrigo Soto en la margen sur del río Negro. Policías de distintas unidades rastrillan el sector. Es la segunda persona desaparecida en pocos días.

Un joven identificado como Rodrigo Mariano Soto de unos 20 año de edad, es intensamente buscado en la zona de la Isla Jordán de Cipolletti. Este domingo, el muchacho dejó su auto en inmediaciones de la Cueva del León , en la margen sur del río Negro, y desapareció. Una hipótesis indica que poco antes había mantenido una fuerte discusión con su novia y que salió en el vehículo.

Durante la tarde se llevaron a cabo rastrillajes en todo el sector, que se caracteriza por lo abrupto del paisaje, con la participación de efectivos policiales de la Brigada de Investigaciones, la Montada -que tiene base en la Isla, la División Canes y el Gabinete de Criminalística.

Todas tareas coordinadas por el fiscal Martín Pezzetta , quien quedó a cargo de la investigación, informaron desde el Ministerio Público Fiscal. El operativo incluyó la requisa del vehículo del Soto. Llegada la noche aún no se conocían novedades sobre la búsqueda.

“Tu gente te está esperando”

La desaparición del joven causó mucha preocupación entre sus amigos y conocidos, lo que se pudo comprobar en las redes sociales, donde publicaron mensajes que imploran por su aparición. “Rodri, volve que todos estamos preocupados por vos”, escribió uno de los allegados. “Vamos chinooo! Dale bro tu gente te está esperando, aparece a salvo”, agregó otro.

Una semana sin Cristian Molina

En Cipolletti también buscan a Cristian Molina, el cartero que el último domingo 13 salió de su casa de las 1200 Viviendas, y no se supo más nada de él. Su mamá, con quien vive, denunció su desaparición el lunes en la Subcomisaría 79, desde donde se puso en marcha el operativo de búsqueda.

Los primeros datos aportados por la madre indican que el hombre de 44 años, que estaba separado de su pareja con quien tiene una niña pequeña, había evidenciado actitudes que no eran comunes en él, que hacen suponer que atravesaba un cuadro depresivo.

El subcomisario Martín Salvatierra, jefe de la Unidad 79, informó que la madre de Molina hizo la denuncia por su desaparición el lunes en horas de la tarde, y que desde ese momento comenzaron a trabajar en su búsqueda.

Cristian Molina, el empleado de Andreani al que busca todo Cipolletti.

Entre las primeras medidas tomadas, recabaron cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, y las imágenes muestran al vecino ese domingo caminando por la calle Turrín hacia el oeste. Por último, a las 18:53, lo captan en la circunvalación Humberto Illia y Primeros Pobladores.

Sobre la base de esa información desplegaron rastrillajes en ese sector con la colaboración de perros de la Sección Canes de la fuerza, entrenados en la búsqueda de personas. Los animales detectaron rastros de él en ese lugar. Sin embargo, luego lo pierden. Ese extravío hace suponer que pudo haber abordado un vehículo.

La búsqueda policial, en la que participan efectivos de distintas unidades, se centralizó en principio en la esquina donde las cámaras de video lo registran por última vez, pero al no obtener novedades la ampliaron al área rural inmediata. Rastrillaron chacras, acequias, canales y descampados y avanzaron hacia las vías del ferrocarril que conducen a Ferri y la zona cercana a ese barrio. También recorrieron los barrios Costa Sur y Norte, donde tendría conocidos. Pese a los esfuerzos, tampoco habían hallado rastros del vecino.