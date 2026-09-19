Un muerto y dos heridos en choque de camiones en Ruta 22

Dos camiones, uno de transporte y otro cisterna, protagonizaron el accidente sobre la ruta nacional. En el lugar, uno de los conductores falleció.

Un muerto y dos heridos tras un choque entre dos camiones en Ruta 22 ingresando a Río Colorado.

Un hombre murió durante la madrugada de este sábado tras un choque entre dos camiones ocurrido sobre la Ruta Nacional 22 , a metros del puente que une La Adela, en La Pampa, con Río Colorado, en Río Negro .

El accidente se produjo cerca de las 23 del viernes, en el sector de la bajada del puente carretero, del lado pampeano. Allí circulaban un camión de la empresa Oro Negro y un camión cisterna, que colisionaron con fuerza sobre la calzada.

De acuerdo con la información difundida por la Policía de La Pampa, se trató de un impacto directo entre ambos vehículos de gran porte. Las circunstancias que provocaron la colisión todavía eran materia de investigación por parte de las autoridades intervinientes.

Como consecuencia del choque, uno de los camioneros murió en el lugar del hecho. Hasta el momento, no se difundió oficialmente la identidad del conductor fallecido ni más datos sobre su edad o procedencia.

Heridos y asistencia médica

Además de la víctima fatal, otras dos personas resultaron heridas en el siniestro vial. Ambas fueron asistidas en el lugar antes de ser trasladadas al Hospital José Cibanal, en la localidad de Río Colorado.

La magnitud del choque obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia en uno de los principales puntos de conexión vial entre las provincias de La Pampa y Río Negro.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de ambas localidades, junto a efectivos de la Departamental de La Adela y personal policial correspondiente a la jurisdicción de Río Negro.

Derrame y tareas de contención

Uno de los vehículos involucrados era un camión cisterna, por lo que también fue necesario realizar tareas específicas de contención. El objetivo fue evitar mayores consecuencias por el derrame de líquido generado tras el impacto.

Mientras los equipos de emergencia trabajaban sobre la calzada, las autoridades mantuvieron cerrado el paso vehicular. La medida buscó preservar la zona del siniestro y permitir el normal desarrollo de las tareas de rescate.

El tránsito se fue interrumpido

El corte afectó la circulación por la Ruta Nacional 22, puntualmente en el sector del puente interprovincial sobre el río Colorado, uno de los pasos más transitados de la región.

Del lado de La Pampa, los vehículos fueron detenidos en el Puesto Caminero La Adela, ubicado en el cruce de las rutas nacionales 22 y 154. En Río Negro, el operativo se montó en el Puesto Caminero Río Colorado.

El puente sobre el río Colorado constituye un paso habitual para el tránsito que conecta las provincias de Río Negro y La Pampa. Por allí circula buena parte del transporte de cargas y de vehículos particulares entre ambos territorios.

El antecedente de otros siniestros protagonizados por camiones en este mismo sector expone las dificultades que puede presentar un corredor de tránsito tan intenso y constante.