Destacan el operativo de emergencia que permitió rescatar al camionero atrapado tras el choque en la Ruta 22

Policías, Bomberos y personal del Siarme trabajaron para retirar al conductor que había quedado atrapado en la cabina, que quedó destruída. Este jueves fue dado de alta.

Bomberos Voluntarios de General Roca debieron coordinar un operativo para extraer al camionero que había quedado atrabapado dentro del habitáculo.

El choque entre dos camiones que se registró este miércoles sobre la Ruta 22 en General Roca, movilizó un amplio operativo con la participación de personal policial, del Siarme (Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia) y Bomberos Voluntarios, dado que uno de los conductores había quedado atrapado entre los hierros retorcidos del habitáculo.

El incidente vial se produjo alrededor de las 18:30 a la altura del kilómetro 1.180, en proximidades de la calla Félix Heredia, ubicada al oeste de la localidad. Según se reconstruyó, un Mercedes Benz chocó contra el acoplado de otro rodado de transporte marca Iveco que circulaba adelante. Como consecuencia del impacto la cabina del Mercedes quedó totalmente destruida, con su camionero atrapado en el interior.

Fue un momento crítico, que obligó a interrumpir el tránsito vehicular para permitir que se efectuaran las maniobras para rescatar a la víctima.

Fue necesaria la intervención de una dotación de Bomberos Voluntarios para retirarlo, precisaron fuentes del gobierno provincial. Desde el mismo cuartel indicaron que dos unidades se desplazaron hasta el lugar del siniestro y que debieron trabajar en atención primaria del conductor y luego se abocaron a su extracción.

De acuerdo a lo que se pudo observar en las fotos que acompañaron la información oficial difundida, utilizaron distintas herramientas neumáticas y de corte para despejar los hierros deformes.

Una vez liberado, el camionero, de 27 años, recibió asistencia de los profesionales del Siarme y debido a las heridas sufridas, fue trasladado al hospital local para continuar con la evaluación médica.

Este jueves en horas de la mañana fue dado de alta. Pese a la gravedad del choque y la destrucción de la cabina del rodado que manejaba, el camionero no sufrió heridas de gravedad, informó el canal Somos El Valle. En tanto que el otro camionero, de 43 años de edad, no presentó lesiones, se precisó.

Intervención articulada

Como los dos camiones quedaron detenidos sobre la calzada, el personal policial interviniente debió trabajar en el sector mientras se mantenía una circulación del tránsito vehicular restringida.

Efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de Roca trabajaron en el lugar y coordinaron las tareas vinculadas al tránsito. A su vez, integrantes del Gabinete de Criminalística realizaron las pericias destinadas a determinar la mecánica del choque y las circunstancias que derivaron en el impacto.

“La intervención articulada de la Policía de Río Negro, Bomberos Voluntarios y SIARME forma parte del esquema provincial de atención ante emergencias”, se resaltó oficialmente.

Agregaron que “Estas acciones se complementan con Río Negro Seguridad Inteligente, que integra recursos humanos, tecnología, información y herramientas de análisis para fortalecer la prevención y la respuesta operativa en distintos puntos de la provincia”.