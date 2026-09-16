"Abrió los ojos y me volvió el alma al cuerpo'': El relato del policía que salvó la vida de una bebé de 11 meses.

Un desesperante episodio terminó con un final heroico este martes por la tarde en la ciudad. Un efectivo de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) le salvó la vida a una bebé de apenas 11 meses que había dejado de respirar tras sufrir una dura caída desde una cama dentro de su vivienda.

Todo ocurrió en la intersección de las calles Mosconi y La Plata Este , donde personal de BMA se encontraba realizando controles preventivos junto a inspectores de la Dirección de Tránsito municipal. En medio del operativo, una mujer llegó corriendo al lugar a viva voz para pedir auxilio desesperado por la emergencia médica de su hija.

Ante el desgarrador pedido de ayuda, el cabo Matías Uribe no dudó un segundo y acudió rápidamente al domicilio. Al notar que la pequeña no presentaba signos vitales , le inició de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Gracias a su rápida y certera intervención, el uniformado logró reanimarla y estabilizarla en cuestión de minutos.

En diálogo con LM Cipolletti, Uribe relató que al momento de cargarla en brazos no tenía reacción y tenía un golpe en la cabeza.

Al ver que la menor no reaccionaba acudió a realizarle maniobras de Reanimación Cardiopulmonar y agregó que cuando la bebé empezó a reaccionar y abrió los ojos: "Me volvió el alma al cuerpo".

Traslado de urgencia

Segundos después, personal de la Subcomisaría 79° acudió en apoyo y concretó el traslado de urgencia de la pequeña junto a su madre hacia el Hospital Pedro Moguillansky. En el nosocomio local, los profesionales de la guardia médica la recibieron para brindarle la atención correspondiente y evaluar su evolución.

Desesperada búsqueda de una joven y sus dos pequeños hijos en Cipolletti

La Policía de Río Negro, junto a la Comisaría de la Familia de la ciudad, desplegó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Yoselin Yanet Erice, de 24 años, y de sus dos pequeños hijos, una nena de 2 años y un bebé de solo 11 meses.

La joven y los menores fueron vistos por última vez el pasado domingo 13 de septiembre, cuando se retiraron de su domicilio familiar. Según explicaron las autoridades, la mujer y los niños se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad y riesgo físico, por lo que resulta clave su pronta localización para activar la intervención de los organismos de protección infantil (SENAF) y del fuero judicial.

Cómo identificarla

Al momento de su desaparición, Yoselin vestía una campera de nylon lisa tipo inflable de color verde, calza gris con detalles en negro y zapatillas urbanas blancas.

De contextura robusta, tez trigueña, cabello negro largo, ojos marrones oscuros. Mide 1,55 metros aproximadamente.

Además, se remarca que se desplaza junto a sus dos hijos de 2 años y 11 meses.

Familiares de la joven confirmaron a LM Cipolletti que no ha existido ningún tipo de comunicación hasta el momento.

Ante cualquier información, dato o novedad sobre el paradero de la joven y los menores, se solicita a la comunidad comunicarse de inmediato con la Comisaría de la Familia de Cipolletti, llamar al 911 / 101 de emergencias policiales, o acercarse a la dependencia policial más cercana a su domicilio.