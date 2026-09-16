Decomisaron más de 780 kilos de carnes en dos comercios de Cipolletti

Fue durante una recorrida entre el Municipio y organismos provinciales. ¿Qué se detectó en las carnicerías de la ciudad?

El Municipio de Cipolletti decomisó más de 780 kilos de carne en dos comercios de la ciudad.

El Departamento de Bromatología de la Secretaría de Fiscalización del Municipio de Cipolletti , junto con la Secretaría de Ganadería de Río Negro, profundizó los controles en carnicerías de la ciudad.

Hasta el momento se realizaron 30 inspecciones de rutina en distintos puntos de Cipolletti, con el objetivo de verificar las condiciones en las que se almacena, conserva y comercializa la carne .

Los operativos forman parte de una estrategia conjunta entre el Municipio y el Gobierno provincial, que apunta a reforzar la seguridad alimentaria y prevenir situaciones que puedan representar un riesgo para la salud.

La iniciativa comenzó con una instancia de capacitación destinada a los comerciantes del rubro. En junio se desarrolló el programa “Carnicerías Saludables”, que contó con la participación de más de 100 carniceros.

La propuesta buscó brindar herramientas para mejorar las prácticas vinculadas con la manipulación de alimentos y, posteriormente, avanzar con controles destinados a comprobar la aplicación de esos conocimientos.

Estefania Petrella

Qué se controla durante las inspecciones

Durante los procedimientos, los inspectores verifican diferentes aspectos relacionados con la seguridad e higiene de los establecimientos. Uno de los puntos centrales es la trazabilidad de la mercadería comercializada.

También se controla la documentación correspondiente, los certificados exigidos, las temperaturas de conservación y las condiciones generales de higiene dentro de los locales.

Los agentes revisan además la indumentaria utilizada por el personal y el estado de las cámaras frigoríficas y heladeras, elementos fundamentales para garantizar una adecuada conservación de los productos.

Desde el Municipio destacaron que, en la mayoría de los comercios inspeccionados, se observó un alto nivel de cumplimiento de las condiciones requeridas para la comercialización de alimentos.

Estefania Petrella

Decomisaron más de 600 kilos en una carnicería

Sin embargo, los controles también permitieron detectar situaciones que requirieron la intervención de los inspectores. En dos establecimientos de Cipolletti se dispuso el decomiso de mercadería que no cumplía con las condiciones necesarias.

Uno de los procedimientos se realizó en una carnicería ubicada sobre calle Mariano Moreno. Allí los agentes retiraron más de 600 kilos de carne que presentaban irregularidades.

De acuerdo con la información oficial, la mercadería no contaba con la rotulación correspondiente y, además, se encontraba almacenada a una temperatura inadecuada para garantizar su conservación.

La falta de rotulación impide establecer correctamente información vinculada con el origen y las condiciones del producto, mientras que una temperatura incorrecta puede afectar su conservación y favorecer el deterioro.

Gentileza

Retiraron carne con hongos y productos vencidos

El segundo decomiso se produjo en una carnicería ubicada sobre calle Collón Curá. En ese establecimiento se retiraron 180 kilos de cortes vacunos y de cerdo.

Durante la inspección se detectaron productos en mal estado, con presencia de hongos y mercadería vencida. Ante esta situación, se dispuso el retiro de los alimentos para evitar su comercialización.

En este caso intervino la Secretaría de Ganadería de Río Negro, que labró el acta de infracción correspondiente y ordenó que los productos fueran retirados.

La mercadería decomisada será sometida a disposición final, de acuerdo con los procedimientos establecidos para este tipo de productos que no pueden ser destinados al consumo.

Estefania Petrella

El objetivo es prevenir antes que sancionar

Desde el Municipio remarcaron que la política implementada junto con la Provincia tiene un enfoque principalmente preventivo, basado en la capacitación, el acompañamiento y posteriormente el control.

La estrategia busca que los comerciantes conozcan las normas y cuenten con herramientas para aplicarlas correctamente antes de afrontar una inspección en sus establecimientos.

El trabajo continuará con nuevas inspecciones en distintos comercios de Cipolletti, dentro de una política destinada a fortalecer las condiciones sanitarias y la calidad de los alimentos que llegan diariamente a los consumidores.