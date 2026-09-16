Fiscales de Cipolletti volvían de una capacitación por la Ruta Chica y cayeron a un desagüe

Dos funcionarias habían participado en una capacitación en General Roca. Cerca de la "curva de Verani" el vehículo de una de ellas se despistó. Presumen que lo chocaron de trás.

El Citröen C3 de una de las Fiscales estuvo a punto de caer al interior de un canal que corre paralelo a la Ruta Provincial 65.

Las fiscales de Cipolletti Alejandra Altamira y Laura Olea sufrieron un accidente tránsito cuando volvían de General Roca, luego de participar en una capacitación a la que debían asistir al igual que el resto de sus colegas.

El hecho ocurrió el martes alrededor de las 19 cuando ambas funcionarias, que sufrieron golpes de poca consideración, transitaban por la Ruta Provincial 65 y en inmediaciones de la denominada “curva de Verani”, en General Guerrico , el Citroën C3 de Altamira en el que se trasladaban despistó y cayó a un desagüe.

Una versión indica que el siniestro se produjo cuando la fila de vehículos que circulaba en dirección al oeste se detuvo, y un rodado que venía detrás de ellas las chocó e hizo que el Citroën saliera disparado hacia el canal.

Por fortuna no cayó del todo al interior del cauce, que viene cargado de agua. Pero quedó inclinado peligrosamente sobre el borde, a punto de despeñarse. Una foto tomada muestra que el auto resultó con importantes daños materiales que revelan la magnitud del episodio.

La camioneta cayó al canal de la ruta 151 y quedó semisumergida. El conductor, de 21 años, dijo que había perdido el control del volante. La alcoholemia le dio negativo. Gentileza

Otro vehículo cayó al canal de riego

Esta semana, otro episodio similar involucró a un utilitario que cayó a un canal de riego. Una camioneta tipo Renault Express cayó al canal de riego que corre paralelo a la Ruta Nacional 151 y su conductor, un joven de 21 años, resultó ileso.

El incidente vial se produjo durante la mañana del domingo, alrededor de las 5:30, a la altura del paraje La Llanada, en uno de los accesos a Cipolletti.

Una mujer se comunicó con el sistema de emergencia informando que su hijo había sufrido el accidente, por lo que concurrió al lugar una patrulla del Cuerpo de Seguridad Vial local.

Al llegar los efectivos encontraron con el rodado semisumergido en el cauce y con la señora que había hecho el llamado y con el muchacho que manejaba, quien afirmó que había perdido el control del volante y que había salido del habitáculo por sus propios medios.

El conductor arrojó alcoholemia negativa

El joven fue sometido al examen de alcoholemia, cuyo resultado dio negativo, informó el oficial Principal Frank Rivas, titular de la dependencia de la fuerza.

No presentaba lesiones de consideración, agregó el jefe policial, y tampoco quiso recibir asistencia médica por el personal de Salud Pública.

El vehículo había quedado dentro del canal y se advirtió que le había ingresado abundante agua en el interior. La madre afirmó que lo retirarían en las horas siguientes con una grúa.