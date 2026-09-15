Cuenta regresiva para la 5° regata de los 3 rios: cómo participar.

Recta final para la convocatoria a palistas de distintas edades y niveles de experiencia que quieran ser parte de la Regata el 27 de septiembre y 14 de noviembre en la Isla Jordán.

A pocos días del comienzo de la 5° edición de la Regata de los 3 Ríos la convocatoria a palistas continúa habilitada. El encuentro deportivo que se llevará a cabo el 27 de septiembre y 14 de noviembre en la Isla Jordán .

Las inscripciones para participar en la Regata Competitiva o Travesía Recreativa, se realizan a través del sitio: cipolletti.gob.ar/regata3rios/.

El evento deportivo es organizado por la Escuela Municipal de Canotaje , dependiente de la Dirección General de Deportes, convoca a la participación en la Regata Competitiva o Travesía Recreativa.

Un encuentro deportivo que se llevará a cabo el 27 de septiembre y el sábado 14 de noviembre en la Isla Jordán.

La Regata busca promover el deporte náutico y el contacto con la naturaleza, fortaleciendo el espíritu deportivo y la integración entre clubes y palistas de la región.

Abren las inscripciones para la 5° de la Regata de los 3 ríos en Cipolletti. Antonio Spagnuolo

Detalles de la instancia deportiva

El recorrido de la Regata de los 3 Ríos se desarrolla entre los cursos del río Neuquén, el río Limay y el río Negro, con punto de partida y llegada en la Isla Jordán. Es un circuito boyado de aproximadamente 10 kilómetros, que combina tramos de agua tranquila y sectores con acarreo, según la categoría y tipo de embarcación.

La Regata Competitiva se llevará a cabo el 27 de septiembre, en embarcaciones simples: K1 y k520 para femenino y masculino. Travesías dobles mixtos, femeninos y masculinos, en circuito boyado y con acarreo de alrededor de 10 km, entre los 3 ríos, según categorías y según embarcación.

Para la Regata de Maratón Competitiva, las embarcaciones de cada categoría/grupo se agruparán en categorías.

Pre Infantil (7, 8, 9 y 10 años).

Infantil (11 y 12 años).

Menor (13 y 14 años).

Cadete (15 y 16 años).

Junior (17 y 18 años).

Senior (19 a 34 años).

Master A (35 a 39 años), Master B (40 a 44 años), Master C (45 a 49 años) y Master D (50 años o más).

Respecto de la categoría ''Promocional'' (sin clasificación por edades y sin experiencia de competencia) se informa que se forman solamente con tres o más embarcaciones. En caso de que suceda lo contrario, se unifican.

Valores para participar

El valor de la inscripción de $30.000 por participantes y/o palistas hasta el 21 de septiembre. El día de la carrera tendrá un costo de $40.000 por participante.

El pago es en forma personal en el 5° piso del edificio municipal (Yrigoyen 379) o el día de la carrera al momento de la acreditación.