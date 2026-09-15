La propuesta gratuita se llevará a cabo en el Centro de Promoción Comunitaria de Ferri y durará dos meses y medio. ¿Cómo inscribirse?

Nuevos cursos en Ferri: Elaboración, técnica y venta de productos de panificación.

La Municipalidad de Cipolletti informó que llegan nuevas propuestas de capacitación en Panadería para personas de 18 a 60 años que tengan domicilio en la localidad.

Los cursos se brindarán en el Centro de Promoción Comunitaria de Ferri , ubicado en calle La Alianza y Los Tulipanes.

La inscripción es gratuita y se realizará el próximo miércoles 23 de septiembre de 11 a 12 horas en el centro de Promoción de Ferri. El comienzo de la capacitación será el viernes 25 de septiembre y tendrá una duración de dos meses y medio.

Los participantes deberán llevar los materiales solicitados por la profesora a cada clase.

Sobre el cursado

Se ofrecerá el mismo día de cursado pero en dos franjas horarias.

El primer grupo será los días viernes de 9 a 12 horas y el segundo de 13 a 16 horas.

La capacitadora a cargo será Delfina Medina quien posee una amplia experiencia en el dictado de cursos de Panadería, Pastelería, Recetas Navideñas, entre otros.

El objetivo de dicha capacitación es aprender sobre la elaboración, técnica y comercialización de productos de panificación. Para ello, es primordial brindar los conocimientos necesarios para dominar las masas desde cero. En este sentido, se comenzará a trabajar con el desarrollo de habilidades manuales y mecánicas, aprendiendo los métodos correctos de mezclado, amasado, fermentación y horneado.

Asimismo, se hará hincapié en la garantía de estándares de calidad, aplicando las normativas vigentes sobre higiene, manipulación segura de alimentos y seguridad laboral.

Objetivos Principales

Técnicas de Fermentación : Entender los procesos de fermentación (controlada, masa madre, reposos) para mejorar el sabor, aroma y conservación del pan.

: Entender los procesos de fermentación (controlada, masa madre, reposos) para mejorar el sabor, aroma y conservación del pan. Gestión de Emprendimientos: Brindar herramientas para optimizar costos, calcular rendimientos y organizar la producción y presentación de los productos.

Algunas de las recetas que se realizarán son: pan de molde, pan de salvado, pan saborizados, cremonas, pebetes. También aprenderán la realización de panes para pancho y hamburguesa. Además, habrán recetas dulces como pancitos de leche, donas, facturas, pan dulce, entre otras.

Para más información y/o consultas comunicarse de lunes a viernes de 8 a 13 horas a las líneas de WhatsApp 299-5789466 y 299-6832546 o bien dirigirse a la Dirección de Capacitación y Empleo ubicado en el edificio municipal de calle Yrigoyen 379 8° Piso. Correo electrónico: [email protected].

Prácticas de oficio: cortes de pelo en las 1200 y en Puente Madera

Los alumnos del curso de Barbería de la Dirección de Capacitación y Empleo realizarán cortes barberos gratuitos en diferentes barrios de la ciudad, como parte de las prácticas que deben llevar a cabo los alumnos.

A partir del 21 de septiembre y hasta el 26 de noviembre inclusive, los días lunes de 10 a 12 horas, se realizarán cortes barberos en el Salón Multipropósito de las 1200 Viviendas, ubicado en calle La Plata Este 1415.

Mientras que en Puente Madera los cortes se realizarán los días martes y jueves de 10 a 12 horas, desde el 15 de septiembre hasta el 23 de noviembre.

Los cortes están destinados a varones (adultos y niños), y la atención es por orden de llegada.

Estas prácticas permiten a los alumnos aplicar los conocimientos adquiridos y brindar un servicio gratuito a la comunidad, fortaleciendo el vínculo entre formación y trabajo.