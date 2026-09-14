Empresa frutícola advierte sobre falsas ofertas laborales: "Lucran con la necesidad de la gente".

Simularon una página falsa desde la que se ofrecen puestos de trabajo y se piden adelantos para tramitar una "libreta sanitaria".

La empresa frutícola Tres Ases advirtó que se ha fraguado una página con su nombre donde ofrecen cubrir puestos laborales. La estafa incluye pedido de datos personales y comunicación con una cuenta de Whatsapp que no corresponde a ellos.

Tres Ases advirtió sobre esta modalidad donde han llegado a pedilrle dinero a los postulantes con el fin de ''tramitarles'' una libreta sanitaria.

La reconocida empresa vinculada fuertemente al sector frutícula expresó ''lucran con la necesidad de la gente''. Además, agregaron que al correo electrónico trucho se suma una cuenta de WhatsApp con imagenes propias pero que es parte de la misma estafa.

En caso de que alguien desee enviar su curriculum se solicita que se verifique siempre la información con redes y canales oficiales. Asímismo, las empresas contratistas no piden dinero para realizar trámites.

Mediante una de las damnificadas se supo que la metodología es llamarte para decirte que ''quedaste en el puesto'' y ahí piden mas datos. Luego, te piden que transfieras dinero para realizar la libreta sanitaria.

Testimonios de la metodología

Algunos de las experiencias fueron relatadas y denunciadas en sitios de búsqueda laboral.

Días atras una joven expuso que había sido contactada por llamada para pedirles información personal. Al dudar de la procedencia de la misma, se contactó con la empresa y le confirmaron que no era una comunicación verificada. Asímismo, un joven compartió que le había sucedido algo similr solo que le habían solicitado una transferencia para avanza con el requisito de libreta sanitaria.

Otro de los casos publicados a través de la red social Facebook tiene que ver con un damnificado al que le solicitaron $32.000 para avanzar en el costo para libreta sanitaria y estudios clínicos en caracter de ''preocupacional''.

Para quienes estén en la búsqueda laboral

Es importante recordar que cuando una empresa te contacta para una oferta de empleo, nunca te pedirá lo siguiente durante el proceso de selección: