Infernal balacera en el barrio San Lorenzo: Qué se sabe del ataque que tiene aterrorizado al vecindario

La Fiscalía junto a la policía trabajaban en la investigación. Hay un detenido y no descartaban nuevos operativos durante este martes. Vecinos expresaron sus temores.

Más de cien impactos de bala recibió el frente de la casa del barrio San Lorenzo de Cipolletti. Hay un detenido y un poderoso fusil secuestrado.

El ataque a balazos contra una casa del barrio San Lorenzo, que no provocó heridos de milagro, expuso la violencia que desde hace tiempo afecta a ese sector de la ciudad, donde bandas de delincuentes enemistados que tienen acceso a armas de grueso calibre, no dudan en dispararlas para demostrar poder .

Los vecinos de la zona donde ocurrió el incidente durante la madrugada de este lunes, un inmueble ubicado en los primeros metros de la calle Formosa , afirman que no es la primera vez que sucede un incidente de este tipo.

“Estamos cansados de estos hechos, van a terminar matando a un vecino inocente”, expresó una señora cercana. Apuntan directamente a una familia conflictiva, que tiene integrantes involucrados en causas judiciales. “No tiene paz, no saben vivir en comunidad, que alguien haga algo, no puede ser que todo un barrio esté arruinado por una sola familia”, aseveró la fuente.

La policía fue alertada alrededor de la 1 mediante un llamado telefónico que informaba que habían efectuado disparos contra el frente de la casa del barrio San Lorenzo, más precisamente en el plan de viviendas también conocido como Quito.

Personal del COER que hacía patrullajes por la zona, en refuerzo a los que realizan efectivos de la Comisaría 32, fue hasta el lugar y detectó a dos hombres que se movilizaban en una moto. Pero al intentar identificarlos uno de ellos corrió hacia el interior del conglomerado habitacional, mientras que el otro también intentó escapar. Sin embargo, lo atraparon a los pocos metros.

El jefe de la Unidad Regional 5ta, comisario Inspector Javier Yáñez, informó a la prensa local que el sujeto llevaba un fusil 7.62, un arma considerada de guerra por su alto poder de fuego. Posteriormente los uniformados ubicaron el domicilio que había sido atacado.

Un detenido y la formulación de cargos

De acuerdo a lo que se pudo observar en fotos difundidas por redes sociales, el blanco fue el portón de chapa del inmueble, el que quedó con más de 100 perforaciones. El equipo del Gabinete de Criminalística efectuó peritajes para determinar el calibre de los balazos, pero aún no lo habían establecido.

El sujeto quedó detenido y este martes está previsto que le formulen los cargos. Mientras que el arma fue secuestrada y será sometida a pericias para determinar si fue utilizada en la balacera. En tanto que en las inmediaciones la policía la policía recuperó cartuchos de escopeta 1270, y del mismo modo serán analizados.

La investigación continuaba desarrollándose con distintas medidas ordenadas por el Ministerio Público Fiscal con el objetivo de ubicar a los pistoleros, o pistolero.

Fuentes policiales informaron que se encontraban trabajando en busca de pistas que los llevara a los autores, y revelar las motivaciones para ejecutar semejante atentado. No descartaban realizar procedimientos durante la tarde de este lunes.

En el barrio ya entrada la tarde reinaba un ambiente de tranquilidad y nada hacía suponer que pocas antes se había producido un ataque de tal gravedad. Incluso hasta la chapa agujereada de la casa baleada había sido cambiada.

“Hay tiroteos frecuentes”

Una vecina afirmó que en el barrio San Lorenzo y en La Paz, situado enfrente, "hay tiroteos frecuentes". En una entrevista televisiva aseveró que han reclamado en la policía, pero recibieron las respuestas que esperaban. Sostuvo que les dicen que no tienen personal ni patrulleros.

Afirmó que hay una banda de delincuentes que generan terror, y que los mismos participaron en la balacera en la que un hombre resultó herido en sus dos piernas, hecho ocurrido días atrás. Otra joven sostuvo que “de día el barrio es tranquilo”, y que el problema surge cuando llega la noche. “Es como que acá es tierra de nadie”, aseveró.