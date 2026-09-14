Balacera contra una vivienda del San Lorenzo: los vecinos aseguran que no es el primer ataque

Un hombre fue detenido tras una nueva balacera contra una vivienda. Secuestraron un fusil 7.62 y buscan a un segundo sospechoso.

El portón tiene más de 100 impactos de bala. Los vecinos del barrio San Lorenzo aseguran que no fue el primer ataque.

Un violento ataque a tiros registrado durante la madrugada en el barrio San Lorenzo volvió a encender las alarmas por el uso de armas de fuego en ese sector de Cipolletti . Vecinos afirman que las balaceras contra la vivienda son permanentes.

El último episodio ocurrió alrededor de la 1 de la mañana y derivó en la detención de uno de los presuntos implicados en la balacera. Personal del grupo COER , la Comisaría 32 y unidades especiales desplegaban un operativo preventivo sobre la calle Mengelle , en cercanías a la Circunvalación.

Tras recibir un llamado de alerta por detonaciones de arma de fuego contra una vivienda, el primer personal en intervenir fue el grupo COER . Durante el procedimiento, los efectivos lograron detener a un hombre mayor de edad que intentaba escapar en una motocicleta , mientras que una segunda persona se introdujo en el sector y se perdió de vista.

Un fusil de guerra y pericias en el lugar de la balacera

El dato más alarmante del procedimiento fue el arma secuestrada: un fusil calibre 7.62, considerado un arma de guerra por su elevado poder de fuego. Fuentes policiales confirmaron que el secuestro del arma en la zona resulta llamativo y altamente preocupante para los investigadores.

Posteriormente, efectivos de la Comisaría 32 localizaron la vivienda atacada, un domicilio conocido del barrio ubicado sobre la calle Formosa. El portón de la propiedad presentaba múltiples impactos de proyectiles. Se pueden contar más de 100 impactos de bala aunque por el arma secuestrada no se puede confirmar que cada uno sea resultado de un disparo.

Vecinos del barrio San Lorenzo apuntaron a la familia de la vivienda blanco de la balacera. Afirman que protagonizan incidentes en forma reiterada.

Las primeras pericias realizadas por el Gabinete de Criminalística confirmaron la balacera y permitieron secuestrar en el lugar cartuchos calibre 12/70, compatibles con el uso de una escopeta.

Desde la fuerza aclararon que la gran cantidad de marcas observadas en la estructura no significa necesariamente que se hayan efectuado decenas de tiros. Fuentes ligadas a la investigación explicaron que los perdigones de un cartucho de escopeta se dispersan al momento de la detonación, generando varios orificios con un solo disparo. Hasta el momento, los daños constatados se limitan al portón y no se confirmó el alcance a casas linderas.

Formulación de cargos y conmoción barrial

La causa se encuentra en plena etapa investigativa bajo la intervención de la Fiscalía, mientras personal de Investigaciones realiza el relevamiento de cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia completa del hecho. En ese marco, fuentes del Ministerio Público Fiscal anticiparon que el detenido será acusado formalmente mañana martes.

Por su parte, la Policía de Río Negro continúa con las tareas de rastrillaje para localizar al segundo sospechoso que huyó del operativo. Cabe destacar que el barrio Quito ya contaba con presencia preventiva a raíz de otros sucesos violentos, entre ellos el caso de un hombre que fue baleado en las piernas la semana pasada.

El hecho desató la indignación de los vecinos del sector y de zonas linderas como el barrio San Lorenzo, bajo jurisdicción de la Unidad 32 de calle Mengelle. "Estamos cansados de estos hechos, van a terminar matando a un vecino inocente", expresaron en el barrio.

En esa misma línea, una residente de la zona recriminó la inacción ante los reiterados disturbios: "Anoche nuevamente tirotearon la casa de una familia con algunos conflictos. No tienen paz, no saben vivir en comunidad, que alguien haga algo, no puede ser que todo un barrio esté arruinado por una sola familia", expresó una mujer del San Lorenzo.