Tenía prohibición de acercamiento por agredir a su madre, volvió a la casa y atacó a policías

Un hombre de 34 años fue detenido por tercera vez tras violar la restricción perimetral e ingresar a la vivienda familiar.

Un hombre de 34 años fue detenido por tercera vez en Roca tras violar la prohibición de acercamiento que tenía vigente por denuncias de violencia de género contra su madre . El sujeto ingresó sin autorización a la vivienda familiar y atacó con un destornillador a los efectivos que acudieron para retirarlo.

La orden judicial buscaba proteger a la mujer tras previos episodios de violencia. Sin embargo, el acusado volvió a ignorar la medida cautelar e ingresó al domicilio ubicado sobre la calle Bariloche , en el barrio 827 Viviendas .

De acuerdo con la información oficial, se trata de la tercera detención del implicado por incumplir la restricción perimetral.

El primer antecedente registrado se remonta a fines del año pasado. En tanto, a comienzos de este año, el sujeto fue denunciado nuevamente por agresiones contra su madre y sus hermanos, luego de exigirles dinero de manera violenta, según informó AN Roca.

El hombre atacó a policías de la Comisaría Tercera de General Roca.

Ataque a policías

El nuevo hecho se desencadenó durante la madrugada del viernes, cuando el hombre logró entrar a la casa. Una vez en el interior, provocó severos disturbios, además de amenazar y agredir a su padre y a su hermano.

Cerca de las 9, uno de sus hermanos llamó a la Policía para alertar que el agresor permanecía en la vivienda. Al llegar al lugar, los uniformados le solicitaron que se retirara voluntariamente.

En ese momento, el individuo reaccionó de forma agresiva y arremetió contra el personal policial armado con una pinza tipo alicate y un destornillador.

Un policía herido y causa en la Fiscalía

Durante el forcejeo para reducirlo, uno de los agentes recibió un golpe y sufrió un corte en el rostro, lesión que habría sido provocada con la herramienta punzante.

Pese a la resistencia ejercida, los efectivos lograron controlar al agresor de 34 años y lo trasladaron a la Comisaría 3.ª.

El acusado permanece alojado en la unidad policial a disposición de la Fiscalía de turno. La investigación iniciada contempla los cargos por presunto incumplimiento de una medida cautelar, atentado y resistencia a la autoridad, y lesiones.