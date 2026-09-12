Se robaba el cartel de una obra vial en Cipolletti, pero las cámaras del 911 lo descubrieron

Las imágenes permitieron a la policía detener al ladrón a los pocos minutos. Desde el gobierno se destacó la efectividad del sistema de videovigilancia.

El hombre se llevaba el cartel al hombro. No advirtió que lo habían descubierto por las cámaras de seguridad, y fue atrapado por la Policía.

Un ladrón que se había apoderado de un cartel metálico de señalización de seguridad de la rotonda que se construye en el encuentro de la circunvalación Juan Domingo Perón y la Humberto Ilia fue apresado luego de que fuera descubierto por las cámaras del sistema 911 RN Emergencias.

El operativo se produjo el último jueves minutos antes de las 19:30, cuando uno de los operadores del centro de monitoreo observó a un hombre que caminaba por la calle Perón, en dirección norte, y a la altura de Illia comenzó realizar el seguimiento en tiempo real por sus actitudes sospechosas.

No estaba errada la presunción, porque el desconocido se dirigió hacia el sector del canal donde se construye la obra vial, cuyo inicio se produjo a fines de julio. Una vez allí, permaneció unos instantes y luego se apoderó de un cartel utilizado como señalización de seguridad del proyecto.

Seguimiento en tiempo real

Al advertir la maniobra, desde el Centro Inteligente de Comunicación alertaron a la Subcomisaría 79°, además de precisar la ubicación y las características del sujeto, lo que permitió orientar la intervención policial.

A los pocos minutos una patrulla de efectivos logró detenerlo, que caminaba con la señalización metálica cargada al hombro. Fue trasladado a la sede policial para realizar las actuaciones correspondientes y la averiguación de antecedentes.

En tanto, el cartel fue recuperado y quedó bajo secuestro preventivo hasta la formalización del legajo judicial. “El procedimiento refleja el trabajo conjunto entre el sistema de videovigilancia y la Policía de Río Negro, con seguimiento en tiempo real y comunicación de información precisa para intervenir ante situaciones detectadas en distintos puntos de la ciudad”, destacaron desde la fuerza rionegrina.

Cómo será la nueva rotonda

La futura rotonda de Illia y Perón forma parte de un Plan de Mejoramiento y Seguridad Vial que desarrolla el municipio con el fin de reordenar la circulación y mejorar la transitabilidad, aportando seguridad vial para los vecinos y mejoras sustanciales en la infraestructura de la ciudad.

En particular, los trabajos que se desarrollarán contemplan la intervención sobre el canal de riego existente, ubicado en el sector de emplazamiento de la futura rotonda. A efectos de generar el espacio necesario para la ejecución de la misma, se realizará el entubamiento del canal, incluyendo las tareas necesarias para su materialización y adecuación.

Asimismo, los trabajos comprenden la demolición de la alcantarilla existente y su reemplazo por una nueva, contemplándose para ello la colocación de una batería de dos (2) caños, destinada a garantizar la continuidad hidráulica del canal en el sector intervenido.

En paralelo, el Gobierno de Río Negro licitó el proyecto para ensanchar la avenida Perón en una doble vía, una obra estratégica que potenciará aún más este corredor vial.

La futura duplicación de la calzada permitirá ampliar la capacidad de circulación y mejorar la conectividad entre distintos sectores de la ciudad, consolidando a este eje como uno de los principales accesos a Cipolletti y su zona productiva.

De esta manera, la nueva rotonda no solo resolverá problemas actuales de tránsito, sino que también se integrará a una planificación mayor que contempla el desarrollo urbano y la expansión de la ciudad en los próximos años.