La iniciariva se realizará en el mes de octubre. Joaquín rescató a dos hermanitos de un incendio y hoy necesita costear su tratamiento médico.

Cipolletti se une por Joaquín Meschini: preparan un Bingo Solidario para sus cirugías en Chile.

Joaquín Meschini es el joven que sufrió graves quemaduras en un trágico incendio en Fernández Oro y que continúa su camino de recuperación. Días atrás, se han reactivado campañas solidarias con el fin de poder ayudarlo a costearlos tratamientos médicos que necesita.

La "Fundación Manos Que Ayudan", que celebra este 2026 sus 30 años transformando vidas, organiza una nueva iniciativa solidaria bajo el lema: "Todos por Joaquín. Su lucha también es la nuestra" .

El evento se que realizará el domingo 25 de octubre a partir de las 16 horas consta de un Gran Bingo Solidario en Casinos del Río de Cipolletti .

El objetivo central de la jornada es colaborar con el joven orense que se prepara para una nueva etapa de su tratamiento en Chile. De acuerdo con la información difundida por la Fundación, está previsto que sea intervenido quirúrgicamente de una de sus manos y, si su recuperación lo permite, que durante la misma estadía pueda avanzar con la cirugía de la otra.

En caso de que esto último no sea posible, se gestionará un nuevo viaje para completar el tratamiento quirúrgico.

"Cada intervención representa un paso fundamental para recuperar funcionalidad, autonomía y mejorar su calidad de vida", señala la organización en la convocatoria.

Una estadía prolongada en Chile

El tratamiento requerirá que Joaquín permanezca en Chile durante un período prolongado y cuente con el acompañamiento permanente de un acompañante terapéutico.

Según explicaron, lo recaudado será destinado a solventar los honorarios del acompañante terapéutico durante todo el proceso.

Bingo, premios y sorteos

La entrada tendrá un valor de $30.000 y, además de permitir participar de la jornada, equivale a tres cartones.

La organización anunció que el 4° bingo tendrá premios por doble línea y doble bingo. También habrá muchos sorteos durante el evento, además de grandes premios y sorpresas.

La propuesta invita a los asistentes a participar de una jornada solidaria y familiar, con la posibilidad de llevar el mate.

Cómo colaborar

Quienes quieran obtener más información o colaborar pueden comunicarse por WhatsApp al: 299 637-6757. También se encuentra habilitado el siguiente alias para realizar donaciones: manos.ayudan.2026.mp

Desde la Fundación Manos Que Ayudan remarcaron la importancia del acompañamiento de la comunidad para que Joaquín pueda continuar avanzando con su tratamiento. En el mensaje final de la convocatoria expresaron: ''Cuando muchos corazones se unen, lo que parece difícil se hace posible''.

Qué le sucedió

A fines de marzo de 2022, la vivienda en la que Joaquín y su familia vivían en el Loteo Social 4 sufrió un devastador incendio en el que lamentablemente fallecieron dos de sus hermanos menores.

Joaquín, que en ese momento tenía 16 años, logró salir inicialmente de la casa, pero al escuchar los gritos de sus hermanitos volvió a ingresar entre las llamas, logrando rescatar a tres de ellos.

A raíz de este acto, el adolescente resultó con quemaduras severas en más del 70% de su cuerpo y serias afecciones en sus vías respiratorias. Estuvo internado en estado crítico y con respirador en el hospital Dr. Pedro Moguillansky de Cipolletti, donde atravesó numerosas cirugías e injertos de piel. Tras una extensa e impensada lucha por sobrevivir, logró superar las etapas más críticas de la emergencia médica.