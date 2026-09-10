Los anteojos que aún no fueron retirados estarán disponibles desde este viernes en una dependencia de Desarrollo Humano.

Enfocar: más de 5.600 vecinos recibieron sus lentes y ya confirmaron dónde retirar los que quedaron pendientes.

El operativo del Programa Provincial de Atención Oftalmológica Enfocar llegó a su fin en Cipolletti con más de 5.600 lentes entregados a vecinos que accedieron a controles oftalmológicos gratuitos.

Quienes todavía no retiraron sus anteojos podrán hacerlo a partir del viernes 11 de septiembre , de 8 a 14 , en la delegación del Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro, ubicada en Yrigoyen 1047, entre Libertad y Córdoba .

La entrega está destinada a las personas que ya fueron notificadas como beneficiarias y cuyos lentes se encuentran disponibles.

Qué pasa con los anteojos enviados al laboratorio

En algunos casos, los lentes todavía no están listos porque fueron enviados al laboratorio para completar el proceso técnico.

Desde el programa indicaron que esos anteojos serán entregados una vez finalizado el trabajo y que los beneficiarios serán notificados cuando estén disponibles para su retiro.

Miles de controles gratuitos

Durante el operativo, niños, adultos mayores y personas con discapacidad pudieron acceder a controles oftalmológicos sin costo y recibir los anteojos correspondientes.

El objetivo de Enfocar es acercar la atención de salud visual a distintas localidades de Río Negro y facilitar el acceso a lentes gratuitos para quienes los necesitan.

El programa continúa en otras ciudades

Tras su paso por Cipolletti, el programa provincial continúa su recorrido por Allen, Cinco Saltos, General Roca, Villa Regina y San Antonio Oeste.

De esta manera, la iniciativa busca ampliar el acceso a controles y tratamientos de salud visual, con operativos que se trasladan a diferentes puntos de la provincia.